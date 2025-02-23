Уряд планує продовжити терміни перебронювання працівників до 31 березня
Уряд подовжив термін підтвердження критичного статусу підприємств до 31 березня. Перебронювання працівників також триватиме довше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви першої віцепрем'єрки України Юлії Свириденко та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час Форуму "Україна. Рік 2025".
В листопаді минулого року було вирішено, що усі підприємства мають підтвердити свій статус критичності згідно з новими критеріями до 28 лютого 2025 року.
Однак, за словами Свириденко, на рівні прем'єр-міністра обговорювали питання щодо продовження цього терміну. Вона зауважила, що якщо підприємства не встигають оновити до кінця лютого, то можливо можна було б на пару тижнів продовжити цю процедуру.
"Через те, що реєстри були під атакою і 20 днів не було доступу, то ми обговорили, що ми до 31 березня продовжимо цю можливість. Бо у нас місяць випав через атаку ворога". - наголосив Шмигаль.
Атака на державні реєстри
Нагадаємо, що у грудні минулого року російські хакери атакували державні реєстри Мін'юсту України. Це була одна з наймасштабніших кібератак за час повномасштабної війни.
Через атаку в Україні були недоступні деякі сервіси та онлайн послуги, закрема й бронювання в "Дії", а також оформлення ФОП, отримання відстрочок від мобілізації в "Резерв+".
Зауважимо, що в окремому матеріалі РБК-Україна писало, що має зробити бізнес для того, щоб забронювати своїх робітників, згідно з новими критеріями.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.