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Уряд планує продовжити терміни перебронювання працівників до 31 березня

Україна, Неділя 23 лютого 2025 15:20
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Уряд планує продовжити терміни перебронювання працівників до 31 березня Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Уряд подовжив термін підтвердження критичного статусу підприємств до 31 березня. Перебронювання працівників також триватиме довше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви першої віцепрем'єрки України Юлії Свириденко та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час Форуму "Україна. Рік 2025".

В листопаді минулого року було вирішено, що усі підприємства мають підтвердити свій статус критичності згідно з новими критеріями до 28 лютого 2025 року.

Однак, за словами Свириденко, на рівні прем'єр-міністра обговорювали питання щодо продовження цього терміну. Вона зауважила, що якщо підприємства не встигають оновити до кінця лютого, то можливо можна було б на пару тижнів продовжити цю процедуру.

"Через те, що реєстри були під атакою і 20 днів не було доступу, то ми обговорили, що ми до 31 березня продовжимо цю можливість. Бо у нас місяць випав через атаку ворога". - наголосив Шмигаль.

Атака на державні реєстри

Нагадаємо, що у грудні минулого року російські хакери атакували державні реєстри Мін'юсту України. Це була одна з наймасштабніших кібератак за час повномасштабної війни.

Через атаку в Україні були недоступні деякі сервіси та онлайн послуги, закрема й бронювання в "Дії", а також оформлення ФОП, отримання відстрочок від мобілізації в "Резерв+".

Зауважимо, що в окремому матеріалі РБК-Україна писало, що має зробити бізнес для того, щоб забронювати своїх робітників, згідно з новими критеріями.

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