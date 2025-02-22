США погрожували відключити Starlink для України в разі відмови від угоди про копалини, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Американські переговорники чинять тиск на Київ, вимагаючи надати доступ до стратегічно важливих мінеральних ресурсів. За даними агентства Reuters, під час переговорів з українською владою представники США порушили питання про можливість відключення країни від супутникового інтернету Starlink, що належить компанії SpaceX Ілона Маска.

Starlink відіграє критично важливу роль у забезпеченні військової та цивільної інфраструктури України, надаючи інтернет-з'єднання навіть у зонах активних бойових дій. Питання про продовження роботи системи в Україні обговорювалося після того, як президент України Володимир Зеленський відмовився від початкової пропозиції міністра фінансів США Скотта Бессента.

За даними джерел, на зустрічі із Зеленським спецпредставник США з питань України Кіт Келлогг підтвердив, що вимкнення Starlink можливе в разі, якщо Київ не погодиться на американські умови щодо мінеральних ресурсів. Один з учасників переговорів заявив, що Україна працює на Starlink і вважає його своєю Полярною зіркою. Він також зазначив, що втрата доступу стане величезним ударом.

Мінеральні ресурси в обмін на підтримку

Президент України відхилив вимоги адміністрації президента США Дональда Трампа передати США мінеральні ресурси на суму 500 мільярдів доларів як компенсацію за військову допомогу. Зеленський підкреслив, що Вашингтон не запропонував жодних конкретних гарантій безпеки у відповідь на ці поступки.

Однак у п'ятницю український лідер заявив, що його команда продовжує переговори, а Трамп висловив надію на швидке підписання угоди. Раніше експрезидент США підтримав ініціативу України відкрити доступ союзникам до стратегічних ресурсів, таких як графіт, уран, титан і літій - ключовий компонент акумуляторів для електромобілів.

Відмова України передати контроль над мінеральними ресурсами викликала напруженість у відносинах між Києвом і Вашингтоном. Минулого тижня Трамп назвав Зеленського диктатором без виборів, після того як український президент заявив, що американський лідер потрапив у пастку російської дезінформації.

Starlink в Україні

Ілон Маск зіграв ключову роль у забезпеченні України супутниковим інтернетом після вторгнення Росії 2022 року. Однак восени того ж року він обмежив доступ до системи, коли його позиція щодо конфлікту стала більш обережною.

Старший науковий співробітник Атлантичної ради Мелінда Харінг заявила, що втрата Starlink змінить правила гри. Вона також зазначила, що Україна зараз перебуває в паритеті один до одного з Росією щодо використання безпілотників і артилерійських снарядів, а також володіє широким спектром різних можливостей безпілотників, починаючи від морських і розвідувальних до безпілотних літальних апаратів великої дальності.