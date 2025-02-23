Мерц оголосив про перемогу на парламентських виборах в Німеччині
Лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц заявив, що його партія виграла вибори після оголошення результатів екзит-полу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Згідно з непідтвердженими даними екзит-полу партія Християнських демократів (ХДС), разом зі своєю баварською сестринською партією Християнським соціальним союзом (ХСС), набрала 29% голосів.
"Ми виграли ці вибори", - наголосив лідер Християнсько-демократичного союзу.
Мерц подякував виборцям за довіру та зазначив, що розуміє відповідальність, яка на ньому лежить.
"Я знаю масштаб роботи, яка нас чекає, і я з великою повагою візьмуся за неї", - додав він.
Водночас лідер ХДС зазначив, що для успіху країни потрібно створити уряд, здатний працювати на основі більшості.
Зауважимо, що попри те, що партія Християнських демократів набрала більше голосів, ніж інші партії, їй не вистачить цього для одноосібної більшості в Бундестазі. Тому для формування майбутнього уряду ХДС доведеться домовлятися про коаліцію з іншими партіями.
Вибори в Німеччині
Нагадаємо, що сьогодні в Німеччині пройшли вибори, які визначать політичне майбутнє країни.
Згідно з екзит-полами, перше місце здобули ХДС/ХСС, друге місце дісталося партії АдН, а третє - СДПН. Зазначимо, що для соціал-демократів це найгірший результат на федеральних виборах на сьогодні.
Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав свою поразку на сьогоднішніх виборах до Бундестагу. Він також узяв на себе відповідальність за результати та привітав переможця Фрідріха Мерца.
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