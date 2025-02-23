Лейтмотив - угода з США та гарантії безпеки. Головне з пресконференції Зеленського

Президент Володимир Зеленський дав велику пресконференцію до третіх роковин повномасштабної війни Росії проти України. І відповів на низку питань про відносини з президентом США Дональдом Трампом, угоду про видобуток копалин, гарантії безпеки та мирний процес.

Які плани на найближчий час

Завтра у Києві відбудеться велика зустріч із партнерами. До столиці України приїдуть 13 лідерів, зокрема і керівництво Європейського Союзу, частина запрошених виступить дистанційно.

За словами президента, буде обговорюватися стратегія на найближчі тижні. В тому числі формати гарантій безпеки для України, передусім від Європи та США.

"Завтра може бути переломний момент. Подивимось… Думаю, я запропоную, щоб ми найближчими днями зустрілися в одній зі столиць Європи і там розуміли, який може бути формат гарантій", - сказав він.

Чи готовий залишити пост президента

Зеленський дав зрозуміти, що готовий залишити президентську посаду, якщо це стосується питань миру в Україні.

"Можу поміняти це на НАТО, якщо є такі умови, одразу, щоб довго про це не говорити. Я фокусуюсь на безпеці України сьогодні, а не на 20 років, і не збираюся бути при владі десятиріччя. Це мій фокус і бажана мрія", - додав він.

Яким має бути формат мирних переговорів

Президент повторив, що вважає членство в НАТО найдешевшою гарантією. І це питання буде на столі перемовин. "Обговорювати це будемо з партнерами. Тут дуже важливо, щоб ми всі розуміли, що це не стіл перемовин, за який запрошують Україну, це наш стіл. Це ми запрошуємо передусім наших європейських лідерів, бо ми частиною континенту і Європейського Союзу", - сказав Зеленський.

На його думку, Європа за столом має бути представлена ширше, ніж Євросоюз. Місце, наприклад, має отримати Великобританія. Також обов'язково там будуть США як головний донатер України.

"І партнери хочуть, щоб там була Росія, і Росія там буде. Тому ось так ми розглядаємо цей стіл перемовин: Україна як частина Європи, Європа, США і Росія. Приблизно так", - підкреслив він.

Які відносини з Трампом

"Чого я хочу від Дональда Трампа? Якщо вірити в те, що він говорить, то того самого. Він хоче якомога швидше закінчити війну, в цьому ми точно сходимося. І я вірю, що він хоче і допоможе нам закінчити цю війну. Але мир через силу - це направити свою силу в бік Росії. Ми партнери я дуже хочу, щоб він був на нашому боці", - пояснив президент.

Зеленський готовий обговорювати з ним присутність європейського контингенту, економічну угоду та гарантії безпеки.

Що з угодою про корисні копалини

США мають захистити українські надра від Росії та її союзників. Україна пропонує доступ до мінералів, нафти та газу. "Ви видобуваєте, ми ділимося. У вас є пріоритет, ви номер один. Але зробіть все, щоб зупинити ворога і щоб відновити справедливість для нас. Зупиніть цю війну, примусьте Путіна", - сказав президент.

У першому варіанті не було гарантій безпеки, і Україна не могла піти на це, не розуміючи, що її чекає попереду. "Якби стояло питання - давайте ділити те, що окуповано, ми вам допомагаємо відновити (контроль, - ред.), - це предметна розмова", - додав він.

У другому варіанті з'явився фонд на 500 млрд доларів. Проте США фактично кажуть, що Україна має визнати борг за раніше надану військову та фінансову допомогу.

"Я знаю, що у нас було 100 млрд, я не збираюся визнавати 500. При всій повазі до партнерів, ми праві. І навіть 100 млрд я не готовий фіксувати, тому що ми не маємо визнавати гранти як борги. Я домовлявся з Байденом і Конгресом США, і була підтримка грантів. Грант - не є борг, і ми не повинні віддавати борг. Може це не подобається, але це і є угода, яка була раніше. Це був грант, питання не в цифрі, питання в тому, що ми не визнаємо, що це борг", - наголосив Зеленський.

Проте якщо умова така, що США допомагають, а Україна має повернути все з прибутком для американців, він готовий до діалогу. Питання лише в тому, скільки готові надати США і яка буде ціна.

"В моєму житті було кілька угод серйозних, і я знаю як з серйозними хлопцями підписувати угоди. Іх треба підписувати так, щоб залишитися в друзях і партнерах. Щоб розуміти, як ви будете розходитися… Не через суди… Там є один елемент 1:2, тобто на кожен долар Україна має повернути два. Тобто це 100%-й кредит", - каже він.

Ці умови не справедливі, бо виходить, якщо США проголосують допомогу на 50 млрд доларів, то Україна повинна повернути 100 млрд. "Якщо ми не можемо інакше, напевно ми мусимо на це йти, але у мене питання, коли США продають зброю Ізраїлю, чи заробляють 100%? Я хочу діалогу… Я не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців", - додав Зеленський.

Угода про копалини має бути win-win, щоб усі "отримували задоволення від партнерства". А ще "ми б дуже хотіли зустрітися з Трампом, міністри б підписали, парламенти б ратифікували й всі були б щасливі".

Як США бачать гарантії безпеки

У американців така логіка: якщо вони заходять видобувати ресурси, то це вже і є гарантії. Про це казали спецпредставник Кіт Келлог, держсекретар Марко Рубіо і віцепрезидент Джей Ді Венс. Це могло б спрацювати, якби не досвід, коли на наразі окупованих територіях колись працювали 20+ компаній із США.

"І це була моя відповідь. Американський бізнес був у нас, офіси були як тут, так і на території, яка тимчасово окупована. І це говорить про те, що це не дає 100% гарантії, що росіяни не прийдуть туди, куди вони вже приходили", - сказав Зеленський.

Він також не розуміє, чому США не готові захищати власний інтерес силою.

"У мене була логіка наступна. Якщо ви вважаєте, що економічна угода є частиною гарантій безпеки, то чому там, де будуть присутні ваші інтереси, не може бути ваших військ. Ми не отримали відповідь. Тому я вважаю, що приклад з компаніями США, що вже постраждали, говорить про те, що якщо Путін захоче повторити агресію, його нічого не зупинить… Це не про повагу чи неповагу до Трампа, бо він не назавжди, а мир нам потрібен на багато років", - додав президент.

Ще дієвою гарантією стала б зброя для захисту, наприклад, 20 систем Patriot на 30-35 млрд доларів. І це можна було б розглядати як інвестування в безпеку України. На таких умовах Зеленський навіть готовий погодитися зробити такий же внесок у фонд з угоди про копалини.

"Але нам треба зустрітися (з Трампом, - ред.) і проговорити це. Вважаю, що зустріч має бути справедливою, а значить відбутися до зустрічі з Путіним", - сказав він.

Чи може зупинитися допомога від США

Зараз Україна отримує військову допомогу, проголосовану і виділену ще до Трампа. "Ми вдячні, що її не зупинили, але через сповільнення постачання, вона все ще йде… 15 млрд доларів в дорозі, тому нічого не зупинено, але нічого нового і не проголошено", - сказав Зеленський.

Відповідаючи на питання РБК-Україна, чи робили офіційні особи США натяки на припинення допомоги, президент відповів "ні".

Коментуючи публікації про нібито можливо відключення України від супутникової мережі Starlink, він зазначив, що тут натяків теж не було, але "ми маємо бути готові".

"Відповідні інституції наші над цим працюють. Відключати нас від Starlink неправильно, бо йдеться про 45 000 систем, тисячі - це лікарні, садочки, школи і університети. Там без Starlink буде дуже складно, це один з гуманітарних викликів для нас. І ми платимо за це гроші, дякую Німеччині і Польщі, це не безкоштовна допомога. Будемо вважати, що поки немає таких ризиків", - додав він.

Як сприйняв слова Трампа про "диктатора без виборів"

"Я б не назвав слова президента Трампа компліментом, м'яко кажучи. Я розумію це? Так, але немає для чого ображатися. Я сприймаю це так "ну що ж зробиш". Будемо якось жити з США, диктаторами не будемо, нам це не цікаво. Я законно обраний президент, прийшов до влади не через силу, мене обрали 73%", - сказав він.

Вибори відбудуться після скасування воєнного стану, і люди зроблять свій вибір.

"Десятиріччя у владі не збираюся бути, але й Путіну бути при владі на території України не дамо… А слова пройдуть, може, щось і хороше колись скажуть. Для мене важливо, що про мене думають українці", - додав Зеленський.

Що таке справедливий мир і хто які контролюватиме території

Коментуючи це питання РБК-Україна, президент уникнув прямої відповіді. За його словами, сьогодні йде розмова про те, як змусити Путіна зупинити гарячу фазу війни. Це буде складна і довга історія, бо має йти разом з гарантіями безпеки.

На практиці це означає, що якщо Україна не вступає в НАТО, то має бути забезпечено фінансування 800-тисячної армії. Щодо припинення вогню, незрозуміло, як його верифікувати.

"Пам'ятаєте, після "Мінська" були постріли і ніхто не міг контролювати, були загиблі та поранені. Це складне питання, тому я зараз відповісти на все не зможу", - сказав він.

Коли може завершитися війна

Зеленський вважає, що США будуть все робити для того, щоб гаряча стадія закінчилася у 2025 році. "Це їхня ціль і вони будуть все робити для цього. Тому я й кажу, що робити все для цього, не допомагаючи нам, - це трохи інший формат", - сказав він.

Він також додав, що США хочуть припинення вогню і вважають, що це буде великий успіх, припинення війни і Путін не ризикне піти знову. Проте якщо це не буде закінчення війни, то всі програють.

"Програють американці, тому що якщо за рік почнеться війна, ти не переможець. А росіяни будуть готуватися і буде повторний наступ, це дуже небезпечно для всіх. Нам не потрібні їхні гарантії, ми не можемо, щоб базою гарантій безпеки було слово Путіна", - зазначив Зеленський.

Коментуючи заяву представників Білого дому про те, що ті вірять, що Трамп нібито зможе досягти припинення війни вже наступного тижня, Зеленський сказав: "Цього тижня завершити цю війну неможливо з гарантіями для України. Я не знаю, як без наших зустрічей можна це зробити на сьогодні".

Що стосується переговорів американців з росіянами, то якщо це двосторонні відносини, то проблем немає. Але про Україну не можна домовлятися без неї, тим паче не невідомих їй умовах. "Я не буду підписувати те, що погано для України... Закінчити війну без України неможливо", - сказав він.

Про українську армію та зброю

На думку Зеленського, на сьогодні Україні потрібна армія мінімум на 800 тисяч осіб. Але це не значить, що після припинення гарячої стадії війни люди не зможуть піти додому. Вже є перший пілот "Контракт 18-24" і військові мають готуватися до переходу на повністю контракту армію.

У президента запитали, чи можливі чіткі терміни служби, особливо на тлі преференцій для 18-24 річних, яким обіцяють можливість звільнитися вже через рік. Він відповів, що доручив розібратися з приводу тих, кому зараз 18-24 роки і хто пішов добровольцем. За його словами, наразі подивляться пару місяців, як буде реалізовуватися ініціатива, а потім відкриють таку можливість для інших бригад.

Щодо зброї, то "Паляниця" летить, "Пекло" летить", "Рута" - летить". "Тільки можу подякувати нашому оборонно-промисловому комплексу. Ці три речі летять, балістика - готується", - сказав Зеленський.

За його словами, також йде робота над вітчизняними аналогами систем Patriot.

Чи може Китай стати "запасним аеродромом"

Мова про те, чи може Україна зблизитися з Китаєм на фоні труднощів з американськими партнерами. Зеленський каже, що звик боротися до кінця, а щодо Китаю, то з ним хоче мати економічні відносини.

"І вважаю, що Китай має бути присутнім особливо в той момент, коли можуть обговорюватися питання про територіальну цілісність і суверенітет України. І якщо вони можуть допомогти з примусом Росії до визнання територіальної цілісності, то чому ні. Але немає сигналів від Китаю, що вони на щось готові. Крапка", - сказав він і додав, що Пекін може відіграти роль у відновленні України, якщо зацікавлений в цьому.

Чи треба буде референдум або ратифікація мирної угоди з РФ

Наразі це дуже складне питання. Залежить від того, чи залишатимуться партнери України на її боці. Бо це впливатиме на угоду, наскільки вона взагалі буде спроможною і справедливою.

"В залежності від деталей цієї угоди, треба буде думати. Може бути по-різному, подивимось. В будь-якому питанні, навіть фінансові (угоди, - ред.) потребують ратифікації. Думаю, що треба базуватися на українському законодавстві, будемо дивитись", - додав він.

Що буде з підконтрольною частиною Курської області

За словами Зеленського, Україні не потрібні російські території.

"В будь-якому випадку Курська область дасть нам можливість обмінювати її на наші території. Я впевнений, коли ми дійдемо до питання територіальної цілісності, тих чи інших кроків, я думаю, це нам допоможе", - сказав він.

Чому не можна проводити вибори до припинення війни

Цю тему підіймала спочатку Росія, після чого вона стала лунати в США. Проте партнери не тиснуть на Україну. Хоча це небезпечні хвилі, які треба зупиняти.

"Якби ми зараз проводили вибори… одна історія, щоб у нас були демократичні вибори і їх визнали. Як люди будуть голосувати на війні? Військові на фронті? Я цього не можу зрозуміти. Це все поза українським законодавством. Але я про безпеку. Як можна голосувати, коли сьогодні прилетіло 267 дронів?", - зазначив Зеленський.

Неясно, як проводити голосування в прифронтових і прикордонних регіонах, як підготувати інфраструктуру, чи приїдуть спостерігачі, та як організувати в тому числі голосування жителів окупованих територій.

"Ми не можемо поки забрати наші території. Хто їх випустить? Росіяни будуть контролювати вибори на окупованих територіях? Таких питань дуже багато. Давайте скасовувати воєнний стан? Давайте чесно, якщо скасуємо, багато людей повернуться додому. Голосувати вони будуть в якій країні, з яким прапором, якщо армія вся піде назад?", - додав президент.