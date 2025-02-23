"Час закрутити гайки". Британія завтра запровадить найбільший пакет санкцій проти РФ

Велика Британія оголосить про пакет санкцій проти Росії. Заходи спрямовані на посилення підтримки Києва в боротьбі з російською агресією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі повідомив, що в понеділок 24 лютого буде оголошено найбільший пакет санкцій проти Росії з початку російсько-української війни.

Леммі зазначив, що настав "критичний момент" для України, Великої Британії та всієї Європи, закликавши посилити підтримку України та продовжувати працювати з американськими та європейськими партнерами для досягнення справедливого миру. Він підкреслив, що "без України нічого не може бути в Україні".

"Зараз саме час закрутити гайки щодо Росії ", - йдеться в заяві Леммі.

Крім того, Велика Британія вже запровадила санкції проти 1900 осіб та організацій, пов'язаних із російським урядом, від моменту вторгнення Москви в Україну 2022 року.

Леммі також підтвердив рішення надавати Києву 3 млрд фунтів стерлінгів щорічно, а також висловив готовність відправити британські війська у складі миротворчих сил, якщо це буде необхідно.

Ці санкції були анонсовані на тлі зміни позиції США, де президент Дональд Трамп останніми тижнями відсторонював Україну від перемовин із Москвою, що посилює рішучість Великої Британії продовжувати надавати підтримку Україні в цей критичний період.