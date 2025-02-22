Starlink в Україні не відключають, але на фронті є й альтернативні "речі", - ЦПД
В Україні не відключають супутниковий інтернет Starlink, попри нібито погрози США. На фронті також працюють альтернативні "речі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка в Telegram.
"Через новини про Starlink точно не треба казати "пропало все". По-перше, не відключають. По-друге, є альтернативні речі, які на фронті працюють", - написав він.
Нагадаємо, за даними видання Reuters, американські представники, які працюють над угодою про доступ до українських копалин, погрожують можливим припиненням доступу України до супутникового інтернету Starlink, який є критично важливим для зв'язку на фронті.
Джерела Reuters зазначають, що це питання було порушене на переговорах між американськими та українськими офіційними особами після того, як президент України Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію щодо угоди.
Starlink в Україні
На початку повномасштабної війни компанія Ілона Маска надала Україні термінали Starlink для забезпечення зв'язку на фронті та у прифронтових регіонах. Україна отримала тисячі терміналів, які передала компанія SpaceX та партнери України.
Нагадаємо, у вересні 2023 року CNN опублікував уривок книги про Ілона Маска, в якому йшлося про зрив української атаки на російський флот. Засновник SpaceX заявив, що нібито таємно наказав відключити Starlink над Кримом, щоб не допустити удару по кораблях Росії, який планувала Україна.
Як уточнюється у книзі, він боявся, що такі дії призведуть до застосування ядерної зброї. Пізніше Макс виправдався за свої дії.
Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що Starlink деякий час не працював біля Криму. Але він сумнівається, що до цього прямо причетний Ілон Маск.
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