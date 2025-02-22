Starlink в Україні не відключають, але на фронті є й альтернативні "речі", - ЦПД

В Україні не відключають супутниковий інтернет Starlink, попри нібито погрози США. На фронті також працюють альтернативні "речі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка в Telegram.

"Через новини про Starlink точно не треба казати "пропало все". По-перше, не відключають. По-друге, є альтернативні речі, які на фронті працюють", - написав він.

Нагадаємо, за даними видання Reuters, американські представники, які працюють над угодою про доступ до українських копалин, погрожують можливим припиненням доступу України до супутникового інтернету Starlink, який є критично важливим для зв'язку на фронті.

Джерела Reuters зазначають, що це питання було порушене на переговорах між американськими та українськими офіційними особами після того, як президент України Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію щодо угоди.