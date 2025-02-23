Умєров про ймовірність відключення Starlink в Україні: альтернативи є
В України є альтернативи у разі відключення системи Starlink. Деталі будуть оголошені Міністерством оборони спільно з Мінцифри та іншими відомствами найближчим часом.
Як передає РБК-Україна, про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров під час форуму "Україна. Рік 2025".
"Щодо Starlink. Ми вже працюємо над цим, альтернативи є. Не розголошуємо", - сказав Умєров.
За його словами, скоро разом із Мінцифри, Мінстратегпромом, іншими нашими колегами зі Збройних сил, Міноборони повідомить, як будуть ці рішення.
"Але вже рішення є, альтернативи є", - зазначив міністр.
США погрожують відключити Starlink для України
Нагадаємо, днями Reuters писало, що переговорники від США чинять тиск на Україну, вимагаючи від Києва надати доступ до стратегічно важливих мінеральних ресурсів.
За даними агентства, під час переговорів з українською владою американська сторона порушила питання про можливе відключення країни від Starlink. Супутниковий інтернет відіграє критично важливу роль для України, як у забезпеченні військової, так і цивільної інфраструктури.
Водночас, за словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, в Україні не відключають супутникового інтернету Starlink, попри нібито погрози США. Також він повідомив, що крім цього на фронті працюють альтернативні "речі".
Сам Ілон Маск спростував публікацію Reuters про те, що США нібито погрожують Україні відключити Starlink. За його словами, це брехня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.