Результаты парламентских выборов в Украине

В июле 2019 состоятся внеочередные парламентские выборы в Украине. Результаты голосования появятся на этой странице сразу после обработки данных с избирательных участков, а пока последние новости выборов в Верховную раду, актуальные соцопросы и рейтинги партий - в материале РБК-Украина.

Парламентские выборы 2019

Решение о внеочередном проведении выборов в Верховную раду озвучил президент Владимир Зеленский во время своей инаугурационной речи 20 мая.

Конституцией Украины предусмотрено, что выборы в парламент могут состояться досрочно в течение 60 дней с момента подписания указа о прекращении полномочий Рады. Таким образом, украинцы проголосуют за новый состав парламента в воскресенье 14 или 21 июля.

Первые результаты выборов в Верховную раду начнут появляться после закрытия избирательных участков на основании данных экзит-полов, а официальные итоги ЦИК объявит не позднее 14 дней с момента голосования. Первая сессия парламента IX созыва может состояться уже 31 августа 2019.

Рейтинги партий

По результатам социологических опросов, в голосовании на выборах в Верховную раду намерены принять участие 80% избирателей, наибольший процент поддержки - у партии президента Владимира Зеленского “Слуга народа” (39,9% среди определившихся).

Опрос был проведен Соцгруппой "Рейтинг", Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко и Центром "Социальный мониторинг" с 30 апреля по 10 мая 2019 среди 3000 респондентов.

Предвыборный рейтинг партий выглядит следующим образом:

"Слуга народа" (29,5% среди всех опрошенных, 39,9% серди тех, кто придет на выборы и определился); "Оппозиционная платформа - За життя" (8,1% и 9,9%); "Блок Петра Порошенко" (7,8% и 10,6%); "Батькивщина" (6,7% и 9,1%); "Сила и честь" Игоря Смешко (3,8% и 5,1%); "Гражданская позиция" (3,7% и 5,0%).

Следующие политические силы, по данным соцопроса, не смогут набрать необходимые 5% голосов для прохождения в парламент:

"Оппозиционный блок - Партия мира и развития" (2,6% среди всех опрошенных и 3,5% среди определившихся);

Радикальная Партия Олега Ляшко (2,4% и 3,3%);

ВО "Свобода" (1,8% и 2,4%);

Объединение "Самопомич" - (1,5% и 2,0%);

Партия Святослава Вакарчука "Голос" - (0,7% и 0,9%).

Как проходили парламентские выборы в 2014 году

Верховная Рада VIII cозыва была избрана на досрочных выборах 26 октября 2014 года спустя два года после очередных парламентских выборов в 2012 году.

В июле 2014 года фракции “Удар” и ВО “Свобода” вышли из коалиции, что привело к распаду парламентского большинства и дало президенту Петру Порошенко основания для роспуска Рады.

К участию в выборах ЦИК было допущено 29 партий. Голосование проходило во всех регионах страны, за исключением аннексированного Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. На избирательные участки пришло 16,052 млн украинцев (52,4%).

По результатам голосования на парламентских выборах 2014 наибольшее количество голосов и мест в ВР получили:

“Народный фронт”- 22,14% (82 места);

Блок Петра Порошенко - 21,82% (132 места);

“Самопомич” - 10,97% (33 места);

“Оппозиционный блок” - 9,43% (29 мест);

Радикальная партия Олега Ляшко - 7,44% (22 места);

“Батькивщина” - 5,68% (19 мест).

Не преодолели 5% барьер:

ВО “Свобода” (4,71%, получила 6 мест по одномандатным округам),

Коммунистическая партия Украины (3,88%),

“Сильная Украина” (3,11%, 1 место),

“Гражданская позиция” (3,1%),

“ЗАСТУП” (2,65%, 1 место),

“Правый сектор” (1,8%,1 место).

96 народных депутатов прошли в Раду как самовыдвиженцы в одномандатных округах. На первой сессии парламента VIII созыва было объявлено о создании коалиции фракций “Народный фронт“, БПП, “Самопомощь”, Радикальная партия, “Батькивщина”.