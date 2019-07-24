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Выборы в Раду: ЦИК осталось обработать менее 1% протоколов

Новости » Выборы 2019    24.07.2019 - 09:37
Выборы в Раду: ЦИК осталось обработать менее 1% протоколов
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

С результатом 43,14% лидирует партия "Слуга народа"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по состоянию на 24 июля обработала более 99,38% электронных протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные информационной системы ЦИК.

По состоянию на 05:00 ЦИК обработала 99,38% электронных протоколов. На данный момент у партий вырисовывается следующий результат:

  • "Слуга народа" - 43.17%
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13.01%
  • "Батькивщина" - 8,18%
  • "Европейская солидарность" - 8,11%
  • "Голос" - 5,83%

Напомним, Министерство внутренних дел Украины перебросило резервы групп спецназначения Национальной полиции из состава сил авиаподдержки для стабилизации ситуации после выборов в Покровске Донецкой области. Здесь начались протесты после подсчета голосов. Избирательная комиссия №50 не работает.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по предварительным результатам выборов в Верховную раду Украины на данный момент уже известны имена первых 100 мажоритарщиков, которые победили на округах.

Добавим, что результаты голосования по мажоритарному округу на избирательном участке №210489, который находится в поселке Солотвино Тячевского района признали недействительным.

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