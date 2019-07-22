ЦИК обработал более 30% протоколов

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Партия "Слуга народа" лидирует со значительным отрывом

Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты подсчета более 30% протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные информационной системы ЦИК.

По результатам подсчета 30,90% протоколов, голоса распределяются следующим образом:

"Слуга народа" - 42.12%

"Оппозиционная платформа - За життя" - 12.69%

"Европейская солидарность" - 8.70%

"Батькивщина" - 8.20%

Партия "Голос" - 6.41%

При этом Радикальная партия Олега Ляшко на данный момент не преодолевает 5%-ный барьер.

Как писало РБК-Украина, по данным ЦИК, окончательная явка избирателей на внеочередных парламентских выборах по состоянию на 20:00 воскресенья, 21 июля, составляет 49,84%. Подчеркнем, такие показатели оказались самыми низкими за всю историю парламентских выборов в Украине. Так, наивысшую явку украинцы продемонстрировали на выборах в Раду 1994 года: явка составила 75,6%.

Напомним, на внеочередных выборах в Верховную раду не голосовали более 14,7 миллионов украинцев. При этом общее количество избирателей, внесенных в список, составляет 29 млн 527 тысяч 744 человека.