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Выборы в Раду: ЦИК обработал 57% протоколов

Новости » Выборы 2019    22.07.2019 - 12:19
Выборы в Раду: ЦИК обработал 57% протоколов
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Пятерку лидеров замыкает "Голос"

Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты подсчета 57% протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные информационной системы ЦИК.

По результатам подсчета 57% протоколов, голоса распределяются следующим образом:

"Слуга народа" - 42.47%

"Оппозиционная платформа - За життя" - 12.91%

"Европейская солидарность" - 8.60%

"Батькивщина" - 8.02%

Партия "Голос" - 6.38%

При этом Радикальная партия Олега Ляшко на данный момент не преодолевает 5%-ный барьер.

Как писало РБК-Украина, завершилось голосование за рубежом, где победу получила партия "Европейская солидарность".

При этом на внеочередных выборах в Верховную раду не голосовали более 14,7 миллионов украинцев.

Отметим, окончательная явка избирателей, по данным Центризбиркома, на внеочередных парламентских выборах по состоянию на 20:00 воскресенья, 21 июля, составляет 49,84%. Подчеркнем, такие показатели оказались самыми низкими за всю историю парламентских выборов в Украине. А вот наивысшую явку украинцы продемонстрировали на выборах в Раду 1994 года: явка составила 75,6%.

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