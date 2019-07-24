ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Результаты выборов в Раду: определились уже более 160 нардепов-мажоритарщиков

Новости » Выборы 2019    24.07.2019 - 11:27
Результаты выборов в Раду: определились уже более 160 нардепов-мажоритарщиков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего по мажоритарным округам в Раду могут пройти 199 кандидатов

По предварительным результатам выборов в Верховную раду, на данным момент уже известны победители в 163 мажоритарных округах из 199. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центризбиркома.

На данный момент обработка протоколов продолжается, по многомандатному избирательному округу в Раду проходят пять партий ("Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За життя", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос").

Согласно предварительным результатам, в большинстве округов выигрывают представители партии "Слуга народа". В частности, из 163 победителей 105 - от "Слуги народа", 42 самовыдвиженца, 5 кандидатов от "Оппозиционного блока", по три - от "Оппозиционной платформы - За життя" и "Голоса", два - от "Европейской солидарности" и по одному от "Свободы", партий "Белая Церковь вместе" и "Единый центр".

Сейчас обработки протоколов продолжается. Как ожидается, официальные результаты выборов в Раду должны быть обнародованы до 5 августа.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что вчера, 23 июля ЦИК начал принимать бумажные протоколы окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями. Первыми протоколы сдали 37-й округ (Днепропетровская область) и 146-й округ (Полтавская область).

Выборы в Раду: ЦИК осталось обработать менее 1% протоколов Результаты выборов в Раду: кто выигрывает на округах во Львове
Новости Украины Порошенко Зеленский выборыВерховная Рада
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь