Социологи публикуют последние рейтинги перед выборами

Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

В парламент проходят пять-семь партий

На досрочных парламентских выборах 5%-ный барьер могут преодолеть пять-семь партий. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Чаще всего избиратели заявляли о планах отдать свой голос за партию "Слуга народа" (35,4% среди всех респондентов и 44,4% среди тех, кто намерен принимать участие в выборах и уже определился, за кого будет голосовать).

За партию "Оппозиционная платформа - За життя" намерены проголосовать соответственно 10,7% и 13,3%, за ВО "Батькивщина" - соответственно 6,7% и 8,5%, за партию "Европейская Солидарность" - соответственно 5,8% и 7,5%, за партию "Голос" - соответственно 5,4% и 6,8%.

Кроме того, за партию "Сила и честь" - соответственно 3,6% и 4,5%, за Радикальную партию Олега Ляшко - соответственно 3,1% и 3,3%.

Каждую из других партий намерены поддержать менее 3% избирателей. На время проведения опроса 11,0% респондентов еще не определились, за кого будут голосовать.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 12 по 17 июля 2019 года среди 2018 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 13-17 июля, на досрочных парламентских выборах, которые пройдут в Украине 21 июля, 5%-ный барьер могут преодолеть пять партий. Данные "Рейтинга" показывают, что лидером электоральных симпатий остается партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 49,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Напомним, по данным опроса КМИС, проведенного 3-13 июля, имеют шансы преодолеть 5%-ный барьер пять-шесть политических сил: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За життя", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Сила и честь" и "Голос".