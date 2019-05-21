Результати парламентських виборів в Україні

У липні 2019 відбудуться позачергові парламентські вибори в Україні. Результати голосування з'являться на цій сторінці відразу після обробки даних з виборчих дільниць, а поки останні новини виборів у Верховну раду, актуальні соцопитування та рейтинги партій - в матеріалі РБК-Україна.

Парламентські вибори 2019

Рішення про проведення позачергових виборів у Верховну раду озвучив президент Володимир Зеленський під час своєї інавгураційної промови 20 травня.

Конституцією України передбачено, що вибори в парламент можуть відбутися достроково протягом 60 днів з моменту підписання указу про припинення повноважень Ради. Таким чином, українці проголосують за новий склад парламенту в неділю 14 або 21 липня.

Перші результати виборів до Верховної ради почнуть з'являтися після закриття виборчих дільниць на підставі даних екзит-полів, а офіційні результати ЦВК оголосить не пізніше 14 днів з моменту голосування. Перша сесія парламенту IX скликання може відбутися вже 31 серпня 2019.

Рейтинги партій

За результатами соціологічних опитувань, у голосуванні на виборах до Верховної ради мають намір прийняти участь 80% виборців, найбільший відсоток підтримки - у партії президента Володимира Зеленського "Слуга народу" (39,9% серед тих, хто визначився).

Опитування було проведено Соцгруппой "Рейтинг", Українським інститутом соціальних досліджень ім. А. Яременка та Центром "Соціальний моніторинг" з 30 квітня по 10 травня 2019 серед 3000 респондентів.

Передвиборний рейтинг партій виглядає наступним чином:

"Слуга народу" (29,5% серед усіх опитаних, 39,9% серед тих, хто прийде на вибори і визначився); "Опозиційна платформа - За життя" (8,1% і 9,9%); "Блок Петра Порошенко" (7,8% та 10,6%); "Батьківщина" (6,7% і 9,1%); "Сила і честь" Ігор Смешко (3,8% і 5,1%); "Громадянська позиція" (3,7% і 5,0%).

Наступні політичні сили, за даними соцопитування, не зможуть набрати необхідні 5% голосів для проходження в парламент:

"Опозиційний блок - Партія миру і розвитку" (2,6% серед всіх опитаних і 3,5% серед тих, хто визначився);

Радикальна Партія Олега Ляшка (2,4% та 3,3%);

ВО "Свобода" (1,8% та 2,4%);

Об'єднання "Самопоміч" - (1,5% та 2,0%);

Партія Святослава Вакарчука "Голос" - (0,7% і 0,9%)

Як проходили парламентські вибори в 2014 році

Верховна Рада VIII скликання була обрана на дострокових виборах 26 жовтня 2014 року через два роки після чергових парламентських виборів у 2012 році.

В липні 2014 року фракції "Удар" та ВО "Свобода" вийшли з коаліції, що призвело до розпаду парламентської більшості і дало президенту Петру Порошенку підстави для розпуску Ради.

До участі у виборах ЦВК було допущено 29 партій. Голосування проходило у всіх регіонах країни, за винятком анексованого Криму і тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. На виборчі дільниці прийшло 16,052 млн українців (52,4%).

За результатами голосування на парламентських виборах 2014 найбільшу кількість голосів і місць у ВР отримали:

"Народний фронт"- 22,14% (82 місця);

Блок Петра Порошенка - 21,82% (132 місця);

"Самопоміч" - 10,97% (33 місця);

"Опозиційний блок" - 9,43% (29 місць);

Радикальна партія Олега Ляшка - 7,44% (22 місця);

"Батьківщина" - 5,68% (19 місць).

Не подолали 5% бар'єр:

ВО "Свобода" (4,71%, отримала 6 місць по одномандатних округах),

Комуністична партія України (3,88%),

"Сильна Україна" (3,11%, 1 місце),

"Громадянська позиція" (3,1%),

"ЗАСТУП" (2,65%, 1 місце),

"Правий сектор" (1,8%,1 місце).

96 народних депутатів пройшли в Раду як самовисуванці в одномандатних округах. На першій сесії парламенту VIII скликання було оголошено про створення коаліції фракцій "Народний фронт", БПП, "Самопоміч", Радикальна партія, "Батьківщина".