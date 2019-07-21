Появились первые результаты Национального экзит-пола

Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

В парламент проходят пять партий

На выборах в Верховную раду 21 июля по партийным спискам 5%-ный барьер преодолевают пять политических сил. Данные по состоянию на 18:00 обнародовала на пресс-конференции директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина, передает корреспонеднт РБК-Украина.

По данным Национального экзит-пола, который проводили фонд "Демократические инициативы", Центр Разумкова и КМИС, больше всего голосов набирают следующие политические силы:

"Слуга народа" - 43,9% "Оппозиционная платформа - За життя" - 11,5% "Европейская солидарность" - 8,9% "Батькивщина" - 7,6% "Голос" - 6,3%

Меньше необходимых 5% голосов набирают партии "Сила и честь" (4,4%) и "Оппозиционный блок" (3,3%).

Данные экзит-пола:

1 «Слуга народа» 43,9% 2 «Опозиционная платформа – За життя» 11,5% 3 «Европейскя Солидарность» 8,9% 4 ВО «Батькивщина» 7,6% 5 «Голос» 6,3% 6 «Сила и Честь» 4,4% 7 «Опозиционнный блок» 3,3% 8 «Партия Шария» 3,1% 9 Радикальная партия Олега Ляшка 2,8% 10 «Украинская стратегия Гройсмана» 2,2% 11 ВО «Свобода» 2,1% 12 «Гражданская позиция» 0,9% 13 Партия Зеленых Украины 0,7% 14 «Объединение «Самопомич» 0,6% 15 Аграрнаа партия Украины 0,5% 16 «Рух нових сил Михаила Саакашвили» 0,4% 17 «Сила людей» 0,3% 18 «Сила права» 0,2% 19 «Социальная справедливость» 0,2% 20 «Незалежнисть» 0,1% 21 «Патриот» 0,1% 22 ВО «Факел» 0,1%

Ошибка выборки составляет 0,5-1,0%.

Отметим, по партийным спискам выбирают только половину состава Верховной рады - 225 депутатов. Еще 199 депутатов получат мандаты в мажоритарных округах. Такое количество обусловлено тем, выборы в 26 округах, которые расположены на оккупированных Россией территориях, сейчас невозможны.

Напомним, фонд "Демократические инициативы", Центр Разумкова и КМИС проводили Национальный экзит-пол во время первого и второго тура президентских выборов в Украине. По данным Национального экзит-пола, Владимир Зеленский 21 апреля получил 73,0% голосов, Петр Порошенко - 25,5% (по официальным данным 73,22% и 24,45% соответственно).

Как сообщало РБК-Украина, данные практически всех соцопросов перед выборами свидетельствовали о том, что в Верховную раду проходят пять партий.