Разведение сил в Петровском и соцопрос на Донбассе: новости за выходные

"Слуга народа" избрала нового руководителя партии

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в воскресенье, 10 ноября, сложил полномочия председателя политической партии "Слуга народа". Новым руководителем партии избрали народного депутата и первого заместителя председателя фракции Александра Корниенко.

Что известно о новом главе "Слуга народа" и что он сказал при вступлении на новую должность - рассказывает STYLER.

В "Слуге народа" анонсировали смену идеологии

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что нынешняя партийная идеология либертарианства будет изменена. Он сообщил, что изменение идеологии требуется для поиска компромисса внутри партии.

"Это будет что-то между либеральными и социалистическими взглядами", - сказал новый глава.

На Донбассе в Петровском идет разведение сил

В субботу, 9 ноября, на Донбассе началось разведение сил в районе населенного пункта Петровское. В воскресенье украинские военные изменили свои позиции на участке разведения сил №3 в районе Петровского и Богдановки. Сообщается, что боевики пытаются сорвать процесс разведения.

Зеленский поручил Кабмину разработать требования к новостям в медиа

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до конца 2019 года разработать и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект по урегулированию деятельности СМИ в Украине.

В документе должно быть предусмотрено положение о требованиях и стандартах новостей".

В Польше по запросу РФ задержали украинского активиста

9 ноября в Польше на границе "Дорогуск" задержали украинского активиста и сотрудника Секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура. Задержание было проведено по запросу Российской Федерации. РФ обвиняет Мазура в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни.

Мазура отдали на поруки украинскому консулу. Судебное заседание состоится, когда российская сторона передаст экстрадиционный запрос и материалы дела.

Кем считают себя жители оккупированного Донбасса: неожиданные результаты опроса

На территории оккупированного Донбасса был проведен социологический опрос, который показал, какое гражданство они хотели бы получить/сохранить. Об этом сообщает ZN.UA. Часть жителей так называемой "ЛДНР" причисляет себя как непризнанной республике, часть к Украине, и часть к России.

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо сомневается в правдивости опубликованных данных. Он убежден, что опрос проводился дистанционно, или с согласия "властей ЛДНР" и был отредактирован.

"Шахтер" взял реванш у "Динамо" за вылет из Кубка Украины

Донецкий "Шахтер" минимально обыграл киевское "Динамо" в центральном матче 14 тура украинской Премьер-лиги. Поединок в Харькове на ОСК "Металлист" завершился со счетом 1:0.

На 75 минуте игры матч приостановили из-за появлений расизма на трибунах. От болельщиков в адрес бразильцев "Шахтера" звучали расисткие кричалки.