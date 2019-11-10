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В "Слуге народа" анонсировали смену идеологии партии

Новости » Общество     10.11.2019 - 18:45
В "Слуге народа" анонсировали смену идеологии партии
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Корниенко заявил, что изменение идеологии требуется для поиска компромисса внутри партии

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что нынешняя партийная идеология либертарианства будет изменена. Об этом он сказал на брифинге после съезда партии.

Корниенко сообщил, что изменение идеологии требуется для поиска компромисса внутри партии.

"Это будет что-то между либеральными и социалистическими взглядами", - сказал новый глава.

Напомним, члены политической силы "Слуга народа" во время съезда в Киеве в воскресенье, 10 ноября, избрали нового руководителя партии. Так, во время съезда члены партии избрали руководителем "Слуги народа" народного депутата и первого заместителя председателя фракции Александра Корниенко. В своей речи Корниенко анонсировал законодательные изменения относительно политических партий.

Также он добавил, что в "Слуге народа" планируют создать общественный хаб партии, где будут обсуждаться законопроекты. Кроме того, Корниенко рассказал когда "Слуга народа" разработает устав партии.

Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков сложил полномочия председателя политической партии "Слуга народа". Свою отставку Разумов анонсировал в начале октября.

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