Розведення сил в Петрівському та соцопитування на Донбасі: новини за вихідні

"Слуга народу" обрала нового керівника партії

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков у неділю, 10 листопада, склав повноваження голови політичної партії "Слуга народу". Новим керівником партії обрали народного депутата та першого заступника голови фракції Олександра Корнієнка.

Що відомо про нового голову партії "Слуга народу" і що він сказав при вступі на нову посаду - розповідає STYLER.

У "Слузі народу" анонсували зміну ідеології партії

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що нинішня партійна ідеологія лібертаріанство буде змінена. Він повідомив, що зміна ідеології потрібно для пошуку компромісу всередині партії.

"Це буде щось між ліберальними та соціалістичними поглядами", - сказав новий глава.

На Донбасі в Петрівському йде розведення сил

У суботу, 9 листопада, на Донбасі розпочалося розведення сил в районі населеного пункту Петрівське. У неділю українські військові зайняли нові позиції на ділянці розведення сил №3 в районі Петрівського та Богданівки. Повідомляється, що бойовики намагаються зірвати процес розведення.

Зеленський доручив Кабміну розробити вимоги до новин в медіа

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду до кінця 2019 року розробити і внести на розгляд Верховної ради законопроект щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні. У документі має бути передбачено положення про вимоги та стандарти новин".

У Польщі за запитом РФ затримали українського активіста

9 листопада в Польщі на кордоні "Дорогуськ" затримали українського активіста і співробітника Секретаріату уповноваженого Верховної ради України з прав людини Ігоря Мазура. Затримання було проведено за запитом Російської Федерації. РФ звинувачує Мазура в тому, що він нібито в 1994-2000 роках брав участь у складі збройного формування у бойових сутичках з федеральними силами на території Чечні.

Мазура віддали на поруки українському консулу. Судове засідання відбудеться, коли російська сторона передасть екстрадиційний запит і матеріали справи l

Ким вважають себе жителі окупованого Донбасу: несподівані результати опитування

На території окупованого Донбасу було проведено соціологічне опитування, яке показало, яке громадянство вони хотіли б отримати/зберегти. Частина мешканців так званої "ЛДНР" зараховує себе як невизнаної республіки, частина до України, і частина до Росії. Про це повідомляє ZN.UA.

Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу Сергій Сивохо сумнівається у правдивості оприлюднених даних. Він переконаний, що опитування проводилося дистанційно, або за згодою "влади ЛДНР" і було відредаговане.

"Шахтер" взяв реванш у "Динамо" за виліт з Кубку України

Донецький "Шахтар" мінімально обіграв київське "Динамо" в центральному матчі 14 туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок в Харкові на ОСК "Металіст" завершився з рахунком 1:0.

На 75 хвилині гри матч призупинили через прояви расизма на трибунах. Від удобівальників на адресу бразильців "Шахтера" звучали расисткі кричалки.