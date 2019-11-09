ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе началось разведение сил в Петровском

Новости » Происшествия     09.11.2019 - 12:30
На Донбассе началось разведение сил в Петровском
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Сначала разведение планировалось 8 ноября

В субботу, 9 ноября, на Донбассе началось разведение сил в районе населенного пункта Петровское. Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, сегодня начался практический этап разведения сил и средств на участке №3 вблизи населенных пунктов Петровское и Богдановка в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Процесс разведения контролируют наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Опубліковано Прес-центр Маріуполем Субота, 9 листопада 2019 р.

Как известно, начало практического этапа разведения сил в Петровском было запланировано на утро 8 ноября, однако боевики не подтвердили готовность к разведению. Российские наемники утверждали, что накануне украинские военные якобы обстреляли населенный пункт на оккупированной территории.

Позже представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил, что разведение сил в Петровском на Донбассе начнется в субботу, 9 ноября. Он отметил, что во время заседания ТКГ было договорено, что разведение начнется в 12:00.

Также РБК-Украина писало, что практический этап разведения сил в Петровском на Донбассе продлится в течение трех дней. После завершения разведения начнется разминирование и демонтаж фортификационных сооружений. Стороны должны отвести свои войска на 1 километр.

На Донбассе в результате обстрелов ранен военный ООС Мы вынудим РФ начать процесс разведения сил в Петровском, - штаб
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь