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РФ обвиняет Мазура в якобы участии в Чеченской войне

Новости » Общество     09.11.2019 - 20:03
РФ обвиняет Мазура в якобы участии в Чеченской войне
Фото: Игорь Мазур (facebook.com/denisovaombudsman)

Основанием для задержания Мазура стало опубликованное РФ в информационной системе Интерпола ориентирования о розыске

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что РФ обвиняет украинского активиста Игоря Мазура в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По его словам, основанием для задержания Мазура стало опубликованное Россией в информационной системе Интерпола ориентирования о розыске.

"РФ обвиняет нашего гражданина в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни. В результате этого погибли и тяжело травмированы несколько российских военнослужащих", - заявил Аваков, добавив, что основанием для задержания стало опубликованное РФ в информационной системе Интерпола ориентирования о розыске Мазура с целью его ареста и последующей экстрадиции в Россию.

Напомним, 9 ноября в Польше на границе "Дорогуск" задержали украинского активиста и сотрудника Секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура. Задержание было проведено по запросу Российской Федерации.

Также РБК-Украина писало, что Игорь Мазур провел встречу с украинским консулом в Люблине. Заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич заявил, что консул Украины выехал к месту задержания Мазура, встретился с задержанным, предоставил необходимую консультацию. Они также обсудили вопросы адвокатской защиты. В настоящее время прорабатывается комплекс вопросов по защите прав задержанного гражданина Украины.

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Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныАрсен Аваков
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