Боевики на Донбассе пытаются сорвать процесс разведения, - Загороднюк

Фото: Андрей Загороднюк (УНИАН)

Разведение сил и средств в районе Петровского идет по плану Украины, заявил министр

Боевики на Донбассе пытаются сорвать процесс разведения сил и средств в районе Петровского. Об этом министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил в эфире телеканала "1+1".

Однако, по его словам, разведение сил и средств в районе Петровского идет по плану.

"С нашей стороны все развивается управляемо. Конечно, террористы пытаются сорвать процесс. Но мы все делаем по нашему плану. У нас есть семь дней тишины… Разведение идет по контролируемому сценарию", - заявил министр.

Напомним, что в субботу, 9 ноября, на Донбассе начался процесс разведения сил в районе Петровского. После подтверждения готовности, стороны начали зеркальный отвод сил из предыдущих позиций. Украинские военные должны были отступить на 1 километр и занять новые позиции.

Процесс разведения контролируют наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Сегодня стало известно, что украинские военнослужащие отошли на новые позиции в районе разведение сил вблизи Петровского. В воскресенье 11 украинских военных и 14 единиц вооружения изменили свои позиции на участке разведения сил №3 в районе Петровского и Богдановки.

Как известно, начало практического этапа разведения сил в Петровском было запланировано на утро 8 ноября, однако боевики не подтвердили готовность к разведению. Российские наемники утверждали, что накануне украинские военные якобы обстреляли населенный пункт на оккупированной территории.