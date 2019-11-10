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Украинские военные заняли новые позиции в Петровском

Новости » Происшествия     10.11.2019 - 15:23
Украинские военные заняли новые позиции в Петровском
Фото: разведение сил в Петровском (facebook / pressjfo.news)

На новые позиции отошли 11 украинских военных

Украинские военнослужащие отошли на новые позиции в районе разведение сил вблизи Петровского. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщается, в воскресенье 11 украинских военных и 14 единиц вооружения изменили свои позиции на участке разведения сил №3 в районе Петровского и Богдановки.

"На новых позициях построены блиндажи для проживания армейцев, столовая, хранилища для боеприпасов и продовольствия, баня с парной, а также санитарные сооружения. Командование подразделения обеспечило все помещения обогревателями с необходимым объемом дров для отопления", - говорится в заявлении штаба.

Также в ведомстве отметили, что украинские военные имеют не только основные позиции, но и запасные и резервные.

"Данные фортификационные сооружения на 100 процентов готовы как для проживания личного состава, так и для ведения обороны на нашем участке ответственности", - отметили в штабе.

Украинские военные заняли новые позиции в Петровском

Напомним, что в субботу, 9 ноября, на Донбассе начался процесс разведения сил в районе Петровского. После подтверждения готовности, стороны начали зеркальный отвод сил из предыдущих позиций. Украинские военные должны были отступить на 1 километр и занять новые позиции.

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