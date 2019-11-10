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Мазура отдали на поруки украинскому консулу, - Денисова

Новости » Общество     10.11.2019 - 15:48
Мазура отдали на поруки украинскому консулу, - Денисова
Фото: Игорь Мазур (Telegram/Людмила Денiсова)

Суд по избранию меры пресечения Мазуру не состоится

Судебное заседание по избранию меры пресечения украинскому активисту и добровольцу Игорю Мазуру не состоится. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

Мазура передали на поруки Генерального консула Украины в Люблине, сообщила Денисова.

Она также добавила, что на время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет проживать в Генеральном консульстве.

Напомним, 9 ноября в Польше на границе "Дорогуск" задержали украинского активиста и сотрудника Секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура. Задержание было проведено по запросу Российской Федерации.

Игорь Мазур провел встречу с украинским консулом в Люблине. Консул Украины выехал к месту задержания Мазура, встретился с задержанным, предоставил необходимую консультацию. Они также обсудили вопросы адвокатской защиты. В настоящее время прорабатывается комплекс вопросов по защите прав задержанного гражданина Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что РФ обвиняет Мазура в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни.

Мазура привезли в прокуратуру для допроса. Украинский консул отмечал, что из-за резонансного дела заседание суда состоится в Люблине.

Заседание суда в отношении Мазура состоится сегодня, - Денисова Мазуру завтра будут избирать меру пресечения, - Денисова
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