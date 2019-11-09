В Польше по запросу РФ задержали украинского активиста

Фото: Игорь Мазур (facebook.com/denisovaombudsman)

На польской границе "Дорогуск" задержали Игоря Мазура

В Польше по запросу Российской Федерации задержали сотрудника Секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Facebook.

Как сообщила Денисова, Мазура задержали на пограничном пункте "Дорогуск" в Польше.

"По имеющейся информации, к нему не допускают украинского консула и не предоставляют адвоката. В понедельник, 11 ноября, в городе Холм будет решаться вопрос о заключении нашего коллеги под стражу с целью экстрадиции в Россию", - написала омбудсмен.

Денисова обратилась к Министерству иностранных дел Украины с призывом максимально способствовать освобождению Игоря Мазура.

Как сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук в Facebook, в запросе РФ обвиняет Мазура в терроризме, а именно в участии в первой чеченской войне на стороне войск президента Чечни генерала Джохара Дудаева в составе батальона УНСО "Викинг".

Сегодня, 9 ноября, в 19:00 возле посольства Польши в Украине (улица Ярославов Вал, 12), собираются активисты.

Отметим, Игорь Мазур является общественным активистом и участником войны на Донбассе.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в пятницу, 8 ноября, на контрольном пункте пропуска "Чаплынка", что на административной границе с Крымом, задержали крымскую татарку Айше Сеитмуратову. После удержания в течении часа Сеитмуратову отпустили.

Также сообщалось, что 8 ноября в оккупированном Крыму "суд" продлил арест 7 активистам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир". Активистам Якиму Бекирову, Яшару Муэдинову, Иззэте Абдуллаевой, Асану Яникову, Сервету Газиеву, Меджиту Абдурахманову и Владлену Абдулкадырову продлили арест до 15 февраля 2020 года.