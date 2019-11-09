Зеленский поручил Кабмину разработать требования к новостям в медиа

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский поручил правительству до конца 2019 года внести на рассмотрение ВР законопроект по урегулированию деятельности СМИ в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до конца 2019 года разработать и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект по урегулированию деятельности СМИ в Украине. Об этом говорится в указе президента №837/2019, обнародованный на сайте главы государства.

Так, до 31 декабря 2019 года Кабинету министров поручено разработать и внести на рассмотрение правительства законопроект по урегулированию деятельности медиа в Украине. В документе должно быть предусмотрено положение о требованиях и стандартах новостей".

В документе должны быть предусмотрены механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения. А также в законопроекте будет предусмотрен запрет физическим и юридическим лицам РФ владеть или финансировать медиа в Украине, а также усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.

Напомним, ранее Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов. Соответствующий указ опубликован 6 ноября. Сообщается, что Совет создан в целях обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствия законной профессиональной деятельности журналистов.