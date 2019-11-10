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Матч "Шахтер" - "Динамо" приостановлен из-за появлений расизма

Новости » Спорт     10.11.2019 - 18:39
Матч "Шахтер" - "Динамо" приостановлен из-за появлений расизма
Фото: "Шахтер" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Командам остается доиграть 20 минут

Матч между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" в 14 туре УПЛ приостановлен на 77 минуте игры из-за появлений расизма на трибунах. Соответствующее решение принял арбитр поединка Николай Балакин, о чем сообщил диктор стадиона.

Расисткие кричалки от болельщиков звучали в адрес бразильцев "Шахтера". Тайсон показал сектору фанатов "Динамо" средний палец, а затем выбил мяч в его сторону. Бразилец пытался что-то выкрикнуть болельщикам, после чего расплакался.

В результате матч был остановлен на 3 минуты, а по возвращению на поле арбитр удалил Тайсона за показанный неприличный жест в сторону фанатов "Динамо".

Напомним, поединок отборочного турнира Евро-2020 между Англией и Болгарией дважды останавливался после того, как на трибунах прозвучали расистские крики.

После этого инцидента президент ФИФА Джанни Инфантино призвал футбольные ассоциации найти новые, более сильные и эффективные способы искоренения расизма в футболе. В частности, ввести пожизненный запрет для фанатов на посещение матчей за проявления расизма.

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