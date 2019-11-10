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Разумков сложил полномочия председателя "Слуги народа"

Новости » Политика     10.11.2019 - 12:47
Разумков сложил полномочия председателя "Слуги народа"
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Новый председатель партии будет избран на съезде сегодня, 10 ноября

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в воскресенье, 10 ноября, сложил полномочия председателя политической партии "Слуга народа". Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, во время съезда политической партии Разумков заявил, что слагает полномочия председателя "Слуги народа".

Отметим, что нового руководителя партии "Слуга народа" выберут также сегодня, 10 ноября.

Напомним, 1 октября Дмитрий Разумков подтвердил, что подаст в отставку с поста председателя партии "Слуга народа". По его словам, не достаточно корректным является ситуация, когда председатель Верховной рады одновременно выполняет обязаности руководителя политической партии.

Позже Разумков рассказал, что нового руководителя партии "Слуга народа" выберут во время съезда в ноябре.

Как известно, 29 сентября глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков стал новым спикером Верховной рады 9-го созыва. За назначение Разумкова проголосовали 382 народных депутатов.

Зеленский: у нас в Раде демократия, но это пока "Слуга народа" проведет партийный съезд 10 ноября
Новости Украины Слуга народаДмитрий Разумков
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