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"Шахтер" взял реванш у "Динамо" за вылет из Кубка Украины

Новости » Спорт     10.11.2019 - 19:02
"Шахтер" взял реванш у "Динамо" за вылет из Кубка Украины

"Горняки" укрепили лидерство в УПЛ

Донецкий "Шахтер" минимально обыграл киевское "Динамо" в центральном матче 14 тура украинской Премьер-лиги. Поединок в Харькове на ОСК "Металлист" завершился со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре на счету на счету Сергея Кривцова, который выиграл воздух у Шабанова и головой замкнул подачу корнера от Тете.

На 77 минуте судья встречи Николай Балакин приостановил поединок и увел команды с поля. Причиной этому стали расистские кричалки от болельщиков в сторону бразильских игроков "Шахтера".

По возвращению на поле был удален Тайсон за показанный средний палец в сторону фанатов "Динамо". Киевляне не сумели воспользоваться большинством и сравнять счет.

"Шахтер" набрал 40 очков и продолжает уверенно лидировать в таблице УПЛ. На вторую строчку поднялась луганская "Заря", у которой в активе 28 баллов, а "Динамо" с 27 очками идет на 4 позиции. На 3 месте идет киевлян "Десна" с таким же количеством баллов, но черниговский клуб выше из-за победы в личной встрече.

Напомним, "бело-синие" выбили "горняков" из Кубка Украины на стадии 1/8 финала.

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