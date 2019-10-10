Пресс-конференция Зеленского: онлайн

Пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским состоится сегодня, 10 октября, в Киеве. Все подробности о встрече президента с журналистами - в материале РБК-Украина.

Пресс-марафон с Зеленским

В Офисе президента вчера днем, 9 октября, анонсировали встречу Зеленского с журналистами в формате пресс-марафона, который продлится в течение всего дня. Как пояснили в ОП, в Kyiv Food Market Зеленский будет отвечать на вопросы журналистов: представители СМИ будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут сменять друг друга каждые полчаса.

100 дней президентства Зеленского

Сразу после объявления результатов экзит-полов выборов 21 апреля была анонсирована пресс-конференция Владимира Зеленского. Тогда Зеленский пообещал подробно рассказать о своих планах на посту президента Украины. Однако встреча с журналистами так и не состоялась и была анонсирована новая - на 100 дней президентсва.

Вместе с тем, и на 100 дней президентства Зеленский не встретился со СМИ. Вместо этого было выпущено телеинтервью Зеленского, с президентом общался народный артист Украины, актер из сериала "Слуга народа" Стас Боклан.

Зеленский победил на выборах 2019

Владимир Зеленский заявил о своем участии в выборах президента Украины одним из последних - за минуту до нового 2019 года в эфире праздничного выпуска "Вечернего квартала". При этом, слухи о его намерении баллотироваться ходили еще с осени 2017 года.

После того, как Зеленский официально заявил, о том, что будет претендовать на главный пост страны, он сразу же занял лидирующие позиции в различных президентских рейтингах. Лидерство Зеленского подтвердили и результаты первого тура выборов, согласно которым у него была наибольшая поддержка среди 39 кандидатов. Вместе с тем, в первом туре никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. Таким образом, ЦИК назначил проведение повторного голосования. Во второй тур вышли два кандидата, набравшие наибольшее число голосов - Владимир Зеленский (поддержка 30,24% избирателей по результатам первого тура) и действующий на тот момент президент Украины Петр Порошенко (поддержка 15,95% избирателей по результатам первого тура).

Между первым и вторым турами состоялись дебаты Порошенко и Зеленского, на которых кандидаты впервые встретились публично как кандидаты. Первым о необходимости провести дебаты заявил Порошенко еще 31 марта (первый тур выборов). Вместе с тем, для того, чтобы дебаты состоялись Порошенко пришлось выполнить ряд требований Зеленского. Так, как и предусмотрено законом, дебаты состоялись в последнюю пятницу перед днем повторного голосования (19 апреля) не в студии общественного вещателя, а на НСК "Олимпийский", как предложил Зеленский. При этом, в ЦИК такую встречу кандидатов не расценивали как официальные дебаты и, соответственно, расходы на ее организацию взяли на себя сами кандидаты.

Второй тур выборов состоялся 21 апреля. За Зеленского проголосовало большинство избирателей во всех областях, кроме Львовской. В ходе брифинга после объявления результатов первых экзит-полов, согласно которым Зеленский опередил Порошенко со значительным отрывом, действующий глава государства признал поражение, но заявил, что не уходит из политики. Порошенко также позвонил Зеленскому и поздравил его с победой. Зеленский, в свою очередь поблагодарил Порошенко и отметил, что при необходимости обратиться к нему за помощью. Зеленский также анонсировал кадровые изменения и пообещал провести большую пресс-конференцию, на которой расскажет о своих планах на ближайшие 5 лет.

Всю предвыборную кампанию Зеленский практически не встречался с журналистами. За несколько дней до второго тура Зеленский дал интервью РБК-Украина, в котором, в частности, анонсировал представление своей команды.