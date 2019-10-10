Прес-конференція Зеленського: онлайн

Прес-марафон з президентом України Володимиром Зеленським відбудеться сьогодні, 10 жовтня, в Києві. Всі подробиці про зустріч президента з журналістами - в матеріалі РБК-Україна.

Прес-марафон із Зеленським

В Офісі президента вчора вдень, 9 жовтня, анонсували зустріч Зеленського з журналістами у форматі прес-марафону, який триватиме протягом усього дня. Як пояснили в ОП, в Kyiv Food Market Зеленський буде відповідати на питання журналістів: представники ЗМІ будуть задавати питання главі держави групами по 7-10 осіб. Групи будуть змінювати один одного кожні півгодини.

100 днів президентства Зеленського

Відразу після оголошення результатів екзит-полів виборів 21 квітня була анонсована прес-конференція Володимира Зеленського. Тоді Зеленський пообіцяв детально розповісти про свої плани на посаді президента України. Однак зустріч з журналістами так і не відбулася і була анонсована нова - на 100 днів президентства.

Разом з тим, і на 100 днів президентства Зеленський не зустрівся зі ЗМІ. Замість цього було випущено телеінтерв'ю Зеленського, з президентом спілкувався народний артист України, актор з серіалу "Слуга народу" Стас Боклан.

Зеленський переміг на виборах 2019

Володимир Зеленський заявив про свою участь у виборах президента України одним з останніх - за хвилину до нового 2019 року в ефірі святкового випуску "Вечірнього кварталу". При цьому, чутки про його намір балотуватися ходили ще з осені 2017 року.

Після того, як Зеленський офіційно заявив, про те, що буде претендувати на головну посаду країни, він відразу ж зайняв лідируючі позиції в різних президентських рейтингах. Лідерство Зеленського підтвердили і результати першого туру виборів, згідно з якими у нього була найбільша підтримка серед 39 кандидатів. Разом з тим, в першому турі ніхто з кандидатів не набрав більше 50% голосів. Таким чином, ЦВК призначила проведення повторного голосування. У другий тур вийшли два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів - Володимир Зеленський (підтримка 30,24% виборців за результатами першого туру) і чинний на той момент президент України Петро Порошенко (підтримка 15,95% виборців за результатами першого туру).

Між першим і другим турами відбулися дебати Порошенка і Зеленського, на яких кандидати вперше зустрілися публічно як кандидати. Першим про необхідність провести дебати заявив Порошенко ще 31 березня (перший тур виборів). Разом з тим, для того, щоб дебати відбулися Порошенко довелося виконати низку вимог Зеленського. Так, як і передбачено законом, дебати відбулися в останню п'ятницю перед днем повторного голосування (19 квітня) не в студії громадського мовника, а на НСК "Олімпійський", як запропонував Зеленський. При цьому, у ЦВК таку зустріч кандидатів не розцінювали як офіційні дебати і, відповідно, витрати на її організацію взяли на себе самі кандидати.

Другий тур виборів відбувся 21 квітня. За Зеленського проголосувала більшість виборців у всіх областях, крім Львівської. В ході брифінгу після оголошення перших результатів екзит-полів, згідно з якими Зеленський випередив Порошенка зі значним відривом, чинний глава держави визнав поразку, але заявив, що не йде з політики. Порошенко також зателефонував Зеленському і привітав його з перемогою. Зеленський, у свою чергу подякував Порошенку і зазначив, що при необхідності звернеться до нього за допомогою. Зеленський також анонсував кадрові зміни і пообіцяв провести велику прес-конференцію, на якій розповість про свої плани на найближчі 5 років.

Всю передвиборну кампанію Зеленський практично не зустрічався з журналістами. За кілька днів до другого туру Зеленський дав інтерв'ю РБК-Україна, в якому, зокрема, анонсував представлення своєї команди.