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Пресс-марафон Зеленского установил мировой рекорд

Новости » Общество    10.10.2019 - 18:56
Пресс-марафон Зеленского установил мировой рекорд
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Пресс-марафон Зеленского стал самым продолжительным среди президентских пресс-конференций

Пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского побил мировой рекорд по продолжительности. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что пресс-марафон президента продолжается уже 8 часов, а это на 45 минут больше, чем установленный ранее рекорд. К месту его переведения в 18:30 пришел представитель Национального реестра рекордов, чтобы вручить награду.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что награда - инициатива национального реестра рекордов.

Напомним, что встреча Зеленского с журналистами началась с 10 утра. За это время большинство вопросов журналистов были о давлении президента США Дональда Трампа, подписании "формулы Штайнмайера", прекращении войны на Донбассе, кадровых назначениях президента.

Также Зеленский сообщил, при каких условиях уволит главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. По его словам, если будут доказательства того, что бывший военный прокурор Анатолий Матиос консультирует Баканова то, тот будет уволен.

Также РБК-Украина сообщало, что президент США Дональд Трамп отреагировал на слова Зеленского во время пресс-марафона о том, что Трамп не давил на него. Трамп заявил, что ответ Зеленского должен прекратить разговоры про импичмент.

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