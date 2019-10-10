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Зеленский о встрече с Путиным: я не знаю, возможно ли это

Новости » Политика    10.10.2019 - 10:44
Зеленский о встрече с Путиным: я не знаю, возможно ли это
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил о необходимости "нормандской встречи"

Президент Владимир Зеленский заявил, что не знает, возможна ли его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил на пресс-марафоне, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский считает, что "все против" его встречи с Путиным.

"Встречаться мы можем в двух форматах: нормандский формат и прямая встреча с президентом РФ (Владимиром Путиным, - ред.). Об этой встрече, прямой, никто не говорит, потому что все против. Я не знаю, возможно ли это. Я знаю, что эта встреча должна быть, если мы хотим закончить войну", - заявил он.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что между Зеленским и Путиным после обмена пленными в субботу, 7 сентября, состоялась телефонная беседа, во время которой они договорились о дальнейших контактах.

Кроме того, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин выступает за диалог с Киевом, добавив, что именно общение Путина и Зеленского является положительным фактом.

РБК-Украина писало, что Зеленский и Путин 7 августа провели телефонный разговор. Украинский президент позвонил Путину из-за обострения ситуации на Донбассе и гибель 4 военных. В ходе разговора Зеленский призвал Путина повлиять на боевиков и прекратить обстрелы.

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