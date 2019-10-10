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Зеленский назвал условие увольнения Авакова

Новости » Политика    10.10.2019 - 12:09
Зеленский назвал условие увольнения Авакова
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Аваков находится в должности на испытательном сроке

Министр внутренний дел Арсен Аваков находится в должности на испытательном сроке до конца года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский заявил о необходимости кадровых изменений в министерстве внутренних дел.

"По поводу Авакова. Я ничего ему не должен. Есть испытательный срок. Мы хотим увидеть новые лица в МВД, там много новых людей. Я всем министрам сказал - реальные дела принесите нам до конца года - не будет, то мы всех уволим", - сказал Зеленский.

Украинский президент заявил, что точно новый человек у пограничников.

"У нас обновленная Нацгвардия, там очень много новых людей", - добавил президент.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков останется на своей должности под ответственность президента Владимира Зеленского.

Отметим, 28 августа под Верховной Радой собрались несколько сотен людей с плакатами. Они требовали отставки Авакова.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийАрсен Аваков
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