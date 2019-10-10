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Зеленский подтвердил встречу с Хорошковским

Новости » Политика    10.10.2019 - 19:54
Зеленский подтвердил встречу с Хорошковским
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По словам президента, Хорошковский не получит никаких должностей

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона подтвердил, что проводил встречу с украинским олигархом Валерием Хорошковским. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Зеленского, Хорошковский не будет занимать никаких должностей.

"С господином Хорошковским я действительно встречался на Банковой. Кстати, господин Хорошковский, насколько я знаю, на протяжении прошлых 5 лет был в Украине. Он приезжал. Господин Хорошковский приезжал сюда. Я в целом не хочу выделять время господину Хорошковскому. К нему был один очень серьезный вопрос. Этот вопрос мы с ним обсуждали тет-а-тет. Никакой должности не может быть. Он не является моим советником", - заявил Зеленский.

Также президент отметил, что в дальнейшем Хорошковский не будет курировать вопросы российского направления и отношений с Россией.

"Вы со временем будете знать, чего касалась встречу. Эта встреча не касалась никаких должностей. Она не касалась никаких международных отношений. Никакого влияния, никаких должностей не будет", - сообщил Зеленский.

Отметим, Валерий Хорошковский был первым вице-премьер-министром Украины, а также занимал должность министра финансов в 2012 году.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский не планирует увольнять главу Офиса президента Андрея Богдана, поскольку он не нарушал законодательство. По его словам, Богдан - профессиональный человек.

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