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Дату встречи в нормандском формате предложат Франция и Германия, - Зеленский

Новости » Политика    10.10.2019 - 10:59
Дату встречи в нормандском формате предложат Франция и Германия, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Зеленский говорит, что ему надо спешить со встречей

Франция и Германия предложат России дату встречи в нормандском формате. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский напомнил, что вчера он разговаривал по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"По поводу даты. Например, вчера, я говорил с канцлером Германии. Мы поднимали этот вопрос... с французской стороной - в ближайший день. Потом они будут дату предлагать российской стороне",- сказал он.

В то же время Зеленский сказал, что он также имеет варианты дать.

"У меня они уже есть, на которые мы соглашаемся. У меня очень просто, статистика такая: два дня, один человек (погиб на востоке - ред.). Так мне надо спешить или не надо?" - заявил Зеленский.

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