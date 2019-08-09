ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский даст пресс-конференцию по случаю 100 дней президентства

Новости » Политика    09.08.2019 - 13:43
Зеленский даст пресс-конференцию по случаю 100 дней президентства
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Пресс-конференция состоится в этом году

Владимир Зеленский даст пресс-конференцию по случаю 100 дней президентства. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью изданию "Лига".

Тимошенко на вопрос о том, стоит ли ожидать пресс-конференцию Зеленського, ответил "Да". По его словам, она состоится в этом году.

"Другой вопрос - в каком формате это будет. В любом случае там будут журналисты", - добавил он.

Отметим, Зеленский на посту президента уже около трех месяцев.

Напомним, глава Верховной рады Андрей Парубий направил официальное письмо к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием немедленно подписать закон о следственных комиссиях Рады, в котором предусмотрена процедура импичмента президента.

РБК-Украина писало, что Зеленский подал законопроект об усилении люстрации. Согласно законопроекту под люстрацию попадут лица, которые в период с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019 года занимали должности президента Украины, председателя Верховной рады, генерального прокурора, председателя СБУ, председателя Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий.

Зеленский утвердил порядок проведения осмотра разведорганов В Офисе президента объяснили публикацию заявления Богдана в СМИ
Новости Украины Владимир Зеленскийпресс-конференция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь