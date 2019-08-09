Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Пресс-конференция состоится в этом году

Владимир Зеленский даст пресс-конференцию по случаю 100 дней президентства. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью изданию "Лига".

Тимошенко на вопрос о том, стоит ли ожидать пресс-конференцию Зеленського, ответил "Да". По его словам, она состоится в этом году.

"Другой вопрос - в каком формате это будет. В любом случае там будут журналисты", - добавил он.

Отметим, Зеленский на посту президента уже около трех месяцев.

Напомним, глава Верховной рады Андрей Парубий направил официальное письмо к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием немедленно подписать закон о следственных комиссиях Рады, в котором предусмотрена процедура импичмента президента.

РБК-Украина писало, что Зеленский подал законопроект об усилении люстрации. Согласно законопроекту под люстрацию попадут лица, которые в период с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019 года занимали должности президента Украины, председателя Верховной рады, генерального прокурора, председателя СБУ, председателя Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий.