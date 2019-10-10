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Президент заявил о необходимости проведения местных выборов

Новости » Политика    10.10.2019 - 11:02
Президент заявил о необходимости проведения местных выборов
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что местные выборы пройдут как можно скорее

Местные выборы должны пройти как можно скорее по всей стране. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский заявил, что местные выборы пройдут как можно скорее.

"Местные выборы... Смотрите мы же хотели честно, сразу все перезагрузить. Есть законодательные вещи, которые мы не можем нарушить. Как только мы сможем это сделать, мы это сделаем", - сказал он.

Напомним, РБК-Украина ранее сообщало, что разрабатывается проект нового административно-территориального устройства Украины, который будет принят не раньше февраля 2020 года. По словам Александра Корниенко, закон не может быть принят пока не будут внесены изменения в Конституцию Украины.

Также новое административно-территориальное устройство Украины в рамках децентрализации планируют распространять, в том числе, на временно неподконтрольные территории - Крым и Донбасс.

Напомним, ранее в партии "Слуга народа" неоднократно заявляли, что местные выборы состоятся после реформы децентрализации.

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