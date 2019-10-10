Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский хочет остановить войну на Донбассе

Президент Владимир Зеленский назвал главную цель своего президентства, это прекращение войны на Донбассе. Об этом он заявил во время пресс-марафона, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский считает, что это его "миссия в течение этих 5 лет".

"Когда меня избрали президентом, какого Зеленского выбирало общество? Президента, который остановит войну. Именно такой Зеленский остается. Главная моя цель, моя личная, я думаю, что именно это моя миссия в течение этих 5 лет", - заявил Зеленский.

Кроме того, президент назвал главную проблему после начала войны в Донбассе.

"Наша главная ошибка была, когда многие приехали из оккупированной части, а мы как власть не обеспечили их местом жительства, работой... и многие из них уехали в поисках убежища. Почему я сказал виновата власть? Объясняю. Власть не может все... Власть не обеспечила. Власть занималась политикой и войной ", - добавил он.

Напомним, с 10 утра длится пресс-марафон президента Зеленского. По данным его пресс-секретаря, пресс-марафон будет продолжаться 10 часов.

Отметим, ранее Зеленский заявил, что при возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным в первую очередь поставит вопрос оккупированных территорий - Крыма и Донбасса.