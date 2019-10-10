Зеленский рассказал, почему не увольняет Богдана

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

По мнению президента, Богдан - профессиональный человек

Увольнять главу Офиса президента Андрея Богдана не планируется, поскольку он не нарушал законодательство. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Богдан - профессиональный человек.

"По поводу Богдана. Нам надо определиться, по какому принципу мы увольняем людей. Я понимаю, что для моего имиджа это не очень хорошо. Но он в нашей команде... Мне нужны профессиональные люди, которые не нарушают украинское законодательство. Он профессиональная человек и мощный... Если человек не нарушает закон и знает свое дело, я хотел бы, чтобы такие люди были рядом со мной. Мне сейчас так нужен результат для нашей страны. Нас раздирают все. Нет идеальных людей в моей команде, но это моя команда, и если они не нарушают закон и они профессионалы - они должны работать на государство", - подчеркнул Зеленский.

"Если он нарушает закон - докажите, покажите. И он сам уволится", - добавил украинский лидер.

Напомним, ранее Зеленский поручил руководителю Офиса президента Андрею Богдану подготовить его ежегодное послание к Верховной раде.

Как писало РБК-Украина, Шевченковский райсуд объяснил отказ в ходатайстве адвокатов журналистов программы-расследования "Схемы" по проверке перелетов Богдана в Россию. В пресс-службе суда отметили, что представленное суду ходатайство "не содержало доказательств невозможности получения ответчиком информации самостоятельно".

Подчеркнем, в расследовании журналистов говорилось о том, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в 2013 году принимал участие в переговорах тогдашнего премьер-министра Николая Азарова с руководством России об отказе от ассоциации с Евросоюзом.