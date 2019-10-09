ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский анонсировал встречу со СМИ в новом формате

Новости » Политика    09.10.2019 - 14:48
Зеленский анонсировал встречу со СМИ в новом формате
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Встреча состоится в Kyiv Food Market

Президент Владимир Зеленский анонсировал встречу со СМИ в новом формате. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram-канале.

Сообщается, что встреча начнется 10 октября в 10:00. В ОП отметили, что президент будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня. Встреча состоится в Kyiv Food Market.

"Формат мероприятия: представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут менять друг друга каждые полчаса. Формироваться они будут по списку аккредитации", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в Офисе президента отметили, что каждое медиа получит в ответ на свое письмо подтверждение с указанным временем для встречи с президентом. Также представители СМИ смогут работать в пресс-центре, организованном на территории Kyiv Food Market, где будет осуществляться прямая трансляция интервью.

РБК-Украина писало, что два месяца назад Владимир Зеленский дал интервью по случаю 100 дней своего президентства актеру из сериала "Слуга народа" Станиславу Боклану.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что Зеленский даст пресс-конференцию по случаю 100 дней президентства.

Также в начале июня пресс-секретарь президента Юлия Мендель на брифинге отметила, что Зеленский проведет большую пресс-конференцию после ста дней президентства.

Зеленский в США встречался с бизнесменом, у которого конфисковали "деньги Януковича" Посол США в ЕС будет давать показания в Конгрессе по делу давления Трампа на Зеленского
Новости Украины Владимир Зеленскийпресс-конференция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь