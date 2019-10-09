Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Встреча состоится в Kyiv Food Market

Президент Владимир Зеленский анонсировал встречу со СМИ в новом формате. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram-канале.

Сообщается, что встреча начнется 10 октября в 10:00. В ОП отметили, что президент будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня. Встреча состоится в Kyiv Food Market.

"Формат мероприятия: представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут менять друг друга каждые полчаса. Формироваться они будут по списку аккредитации", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в Офисе президента отметили, что каждое медиа получит в ответ на свое письмо подтверждение с указанным временем для встречи с президентом. Также представители СМИ смогут работать в пресс-центре, организованном на территории Kyiv Food Market, где будет осуществляться прямая трансляция интервью.

РБК-Украина писало, что два месяца назад Владимир Зеленский дал интервью по случаю 100 дней своего президентства актеру из сериала "Слуга народа" Станиславу Боклану.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что Зеленский даст пресс-конференцию по случаю 100 дней президентства.

Также в начале июня пресс-секретарь президента Юлия Мендель на брифинге отметила, что Зеленский проведет большую пресс-конференцию после ста дней президентства.