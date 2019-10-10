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Зеленский объяснил, почему до сих пор не уволил Кличко

Новости » Политика    10.10.2019 - 12:33
Зеленский объяснил, почему до сих пор не уволил Кличко
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский хочет разделить функции мэра Киева и главы КГГА

Президент Владимир Зеленский на пресс-марафоне заявил, что будет общаться с главой КГГА Виталием Кличко перед тем, как решит уволить. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский заявил, что хочет разделить функции мэра Киева и главы КГГА, а Кличко против.

"Почему я его не уволил, просто еще не уволил. Думаю об этом.
Я думаю, что Кличко против разделения (должностей мэра Киева и главы КГГА - ред.). Я думаю, что надо разделить эти функции", - заявил Зеленский.

Кроме того, президент добавил, что не против закона о столице.

"Я не против закона о столице. Я обязательно буду общаться с мэром господином Кличко перед тем, как я решу его уволить", - заявил Зеленский.

Напомним, месяц назад представление на увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации передали в Офис президента.

Кроме того, в тот же день, Кабинет министров поддержал решение об увольнении председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявлял, что Кличко потерял контроль над столицей и должен идти в отставку. Кроме того, Богдан не исключает участия в выборах мэра Киева.

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