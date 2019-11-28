Победа "Нафтогаза" и увольнение Клитиной: новости за 27 ноября

Коллаж РБК-Украина

Апелляционный суд в Швеции отклонил жалобу российского "Газпрома", Кабмин одобрил гарантированную цену на газ, замминистра инфраструктуры Александру Клитину уволили. Подробнее о том, что произошло в среду, 27 ноября,- в материале РБК-Украина

"Нафтогаз" одержал еще одну победу над "Газпромом"

Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил жалобу российского "Газпрома" на одно из решений Стокгольмского арбитража. Согласно сообщению, суд отклонил одну из жалоб "Газпрома", решение по двум другим жалобам будут приняты в 2020 году.

Вынесенное решение касается специального арбитражного решения, которое было вынесено в ходе процесса в Стокгольме в связи с договором о поставке газа между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Правительство одобрило старт второго этапа медреформы

Кабинет министров Украины одобрил старт второго этапа медицинской реформы, который запланирован на 1 апреля 2020 года. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

На заседании правительства приняли Программу медицинских гарантий.

Россия в ТКГ требует согласовать закон о статусе Донбасса с ОРДЛО

Российская сторона трехсторонней контактной группе настаивает на том, чтобы Украина согласовала новый закон о статусе Донбасса с отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Об этом по итогам переговоров в Минске заявил представитель России Борис Грызлов.

По его словам, на сегодняшний день украинская сторона уклоняется от полноценного диалога с представителями ОРДЛО.

Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Клитину

Кабинет министров Украины уволил замминистра инфраструктуры Александру Клитину по представлению министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Криклий заявил, что будет просить уволить своего заместителя Александру Клитину из-за ее переписки с пранкером. Речь идет о переписке с Джокером, в которой она дала понять, что хотела бы получить пост министра инфраструктуры, а также негативно оценила деловые качества Криклия. В частности, по ее словам, министр якобы принимает на работу коррупционеров и "что-то мутит с тендерами на "Укрзализныце".

Кабмин одобрил гарантированную цену на газ и исключил рост тарифов

Кабинет министров Украины на заседании 27 ноября установил гарантированную цену на газ до конца отопительного периода. РБК-Украина разбиралось, как это будет работать, и что изменится для украинцев.

Суд над Садовым: назначен залог

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому в виде залога в размере 1 млн 56 тысяч 500 гривен.

НАБУ и САП инкриминируют Садовому превышение полномочий при выделении в 2015 году 23 га земли на окраине Львова под строительство индустриального парка.

Рябошапка уволил Кулика

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил прокурора Константина Кулика. Об этом Рябошапка рассказал в комментарии РБК-Украина. Генпрокурор подтвердил, что приказ подписан 22 ноября. "Кулик уволен из ГПУ из-за непрохождения аттестации. Это правда", - сообщил он.

Напомним, ранее издание The New York Times писало, что Кулик, возможно, замешан в коррупционном скандале с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена.

Суд освободил из-под ареста экс-командира "Беркута"

Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста бывшего командира харьковской роты "Беркута" Виктора Шаповалова, обвиняемого в преступлениях против активистов Майдана.

Соответствующее решение суд принял из-за "закона Савченко", по которому срок содержания под стражей Шаповалова составляет 9 лет из 10 максимально предусмотренных предъявленным ему обвинением.

Нацбанк заявил об атаке со стороны Коломойского

Правления Национального банка заявляет об атаке, инициированном олигархом Игорем Коломойским. Об этом сообщает пресс-служба банка. Нацбанк заявил о "клевете в СМИ и проплаченных митингах под стенами банка".

По данным НБУ, такие действия осуществляет олигарх и экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский.

Альперин задержан НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало известного одесского контрабандиста Вадима Альперина. Сообщается, что он добровольно сдался НАБУ. Следствие заявляет, что Альперин стоит за масштабными схемами на таможне.

Ранее, 26 ноября, Альперн исчез в ходе спецоперации НАБУ.

Часть Киева погрузилась во тьму: что произошло

В среду, 27 ноября, Печерский район города Киева погрузился во тьму из-за аварийной ситуации. В районе не работали светофоры и образовались пробки. Возле метро Печерская транспорт был практически парализован.

Также свет погас в здании Верховной Рады Украины прямо во время парламентских слушаний (видео).

Украина обратилась к Госдепу и Apple из-за "российского" Крыма в приложениях

Посольство Украины в США обратилось к Государственному департаменту и компании Apple из-за обозначения аннексированного Крыма как российской территории в своих приложениях. Украинские власти потребовали от Apple исправить некорректное обозначение Крыма как части РФ, а также обратили внимания Госдепа на сложившуюся ситуацию.

Как ранее писало РБК-Украина, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскритиковал американскую компанию за это действие. Он посоветовал Apple представить, что ее разработки "украл злейший враг".

Ранее в СМИ появилась информация, что в приложении "Погода" американская компания на территории РФ начала показывать Крым и Севастополь российской территорией.