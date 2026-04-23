Україна та ЄС вперше з 2022 року провели засідання Спільного авіаційного комітету

02:50 23.04.2026 Чт
Чому робота Спільного авіаційного комітету почалася ще до відкриття неба?
aimg Едуард Ткач
Україна та ЄС вперше з 2022 року провели засідання Спільного авіаційного комітету Фото: літаки в аеропорту (facebook.com/wizzair3)

Між Україною та ЄС пройшло перше після початку повномасштабної війни засідання Спільного авіаційного комітету, яке є важливим для спільного авіаційного простору.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Читайте також: Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни

Він зазначив, що це засідання є одним з ключових інструментів реалізації угоди щодо спільного авіаційного простору між Україною та ЄС, яка встановить єдині правила для авіації та інтегрує нашу країну в європейську авіаційну систему.

За результатами зустрічі сторони узгодили перелік актів права ЄС, які потрібно впровадити Україні, а також підходи до їх імплементації з урахуванням поточних умов.

"Це означає перехід до практичного впровадження європейських правил у сфері авіації - від безпеки польотів до захисту прав пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Кулеба наголосив, що мета полягає у тому, щоб після відкриття неба український ринок працював за тими ж правилами, що і в Євросоюзі. Тобто: "прозоро, безпечно і з рівними умовами для перевізників".

"Розуміємо, що українські авіакомпанії зараз працюють у надзвичайно складних умовах. Саме тому готуємо систему вже зараз - щоб після відновлення польотів ринок одразу був інтегрований у європейський простір", - резюмував він.

Україна готує аеропорти

Нагадаємо, в середині березня цього року Кабмін створив робочу групу з підготовки до відновлення функціонування аеропортів.

Як пояснили в Міністерстві розвитку, поки що повітряний простір України залишається закритим. Однак пріоритетом є збереження інфраструктури аеропортів, щоб розпочати польоти якомога швидше, щойно це стане можливим.

До речі, нещодавно авіакомпанія Wizz Air поширила публікацію про підготовку до відновлення рейсів в Україну, однак насправді йшлося зовсім не про те. Пізніше в компанії уточнили, що реклама стосувалася виключно набору персоналу, зокрема, серед громадян України.

Посли країн ЄС погодили 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію