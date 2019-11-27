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Правительство одобрило старт второго этапа медреформы

Новости » Политика     27.11.2019 - 14:26
Правительство одобрило старт второго этапа медреформы
Фото: Алексей Гончарук (kmu.gov.ua)

Старт второго этапа запланирован на 1 апреля 2020

Кабинет министров Украины одобрил старт второго этапа медицинской реформы, который запланирован на 1 апреля 2020 года. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что на заседании правительства приняли Программу медицинских гарантий, которая заработает 1 апреля 2020 года и станет началом второго этапа трансформации системы здравоохранения. Данная программа будет действовать для всех видов медицинской помощи.

"Государство уже оплачивает медицинские услуги на уровне первичного звена по принципу "деньги ходят за пациентом". Человек обращается к семейному врачу, педиатру или терапевту и получает услуги бесплатно. Врач, который обслуживает многие пациенты, получает достойную зарплату. Теперь новые правила финансирования начнут работать для специализированной медицинской помощи, так называемого вторичного звена", - отметил Гончарук.

Также сообщается, что для этого медицинские учреждения должны заключить договора с Национальной службой здоровья Украины. При этом предполагается, что коммунальные больницы будут подключены к национальной системе электронного здоровья eHealth.

Кроме того, правительство также приняло решение о введении госпитальных округов для того, чтобы пациенты имели доступ к качественной сети медицинских учреждений.

Напомним, ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявляла, что медицинская реформа вторичного звена должна запуститься в 2020 году.

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