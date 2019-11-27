"Нафтогаз" одержал еще одну победу над "Газпромом"

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Суд подтвердил одно из решений Стокгольмского арбитража

Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил жалобу российского "Газпрома" на одно из решений Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Согласно сообщению, суд отклонил одну из жалоб "Газпрома", решение по двум другим жалобам будут приняты в 2020 году.

Вынесенное решение касается специального арбитражного решения, которое было вынесено в ходе процесса в Стокгольме в связи с договором о поставке газа между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Кроме того, "Газпром" обжаловал и два других решения Стокгольмского арбитража - общее о поставке гада и общее по транзиту.

Как отметил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, "Нафтогаз" выиграл апелляцию по первой жалобе "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража.

Как сообщало РБК-Украина, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. Кроме того, арбитраж отклонил претензии "Газпрома" к "Нафтогазу" по контракту 2009 года в части принципа "бери или плати".

На сегодняшний день сумма долга российского "Газпрома" перед НАК "Нафтогаз Украины" по решению Стокгольмского арбитража увеличилась до 3 млрд долларов.