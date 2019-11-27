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Альперин задержан НАБУ

Новости » Общество     27.11.2019 - 17:24
Альперин задержан НАБУ
Фото: Вадим Альперін (t.me/V_Zelenskiy_official)

Его задержали 27 ноября

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало одесского контрабандиста Вадима Альперина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко в Facebook.

Альперин скрылся в ходе спецоперации по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне 26 ноября.

"Альперин задержан НАБУ", - сообщил Тимошенко.

Альперин задержан НАБУ

Бывший нардеп Игорь Мосийчук в своем телеграмм-канале сообщил, что Альперин добровольно сдался НАБУ.

"Только что Альперин добровольно явился в САП, где и был задержан НАБУ!", - написал Мосийчук.

Напомним, о побеге Альперина вчера сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Facebook. Он отметил, что контрабандист скрывается где-то в стране, поскольку границы надежно перекрыты. Также Зеленский попросил "всех подключиться и помочь ему найти дорогу в НАБУ".

Вскоре адвокат заявил, что гражданин Украины Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский назвал контрабандистом и заявил, что его разыскивают правоохранители, не скрывается от следствия и 27 ноября сам придет в САП.

РБК-Украина писало, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) в июне 2018 года направила в суд дело в отношении бизнесмена Вадима Альперина, который предлагал детективу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 800 тыс. долларов.

Задержанным чиновникам Киевской таможни и ГФС объявили подозрения Зеленский: в ходе спецоперации от НАБУ скрылся контрабандист Альперин
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