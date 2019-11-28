Перемога "Нафтогаза" та звільнення Клітіної: новини за 27 листопада

Колаж РБК-Україна

Апеляційний суд в Швеції відхилив скаргу російського "Газпрому", Кабмін схвалив гарантовану ціну на газ, заступник міністра інфраструктури Олександру Клітін звільнили. Детальніше про те, що сталося в середу, 27 листопада, - в матеріалі РБК-Україна

"Нафтогаз" здобув ще одну перемогу над "Газпромом"

Апеляційний суд округу Свеа (Швеція) відхилив скаргу російського "Газпрому" на одне з рішень Стокгольмського арбітражу. Про це йдеться в повідомленні на сайті суду. Згідно з повідомленням, суд відхилив одну зі скарг "Газпрому", рішення по двом іншим скаргам будуть прийняті в 2020 році.

Винесена ухвала стосується спеціального арбітражного рішення, яке було винесено в ході процесу в Стокгольмі в зв'язку з договором про поставки газу між "Газпромом" і "Нафтогазом".

Уряд схвалив старт другого етапу медреформи

Кабінет міністрів України схвалив старт другого етапу медичної реформи, який запланований на 1 квітня 2020 року. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

На засіданні уряду прийняли Програму медичних гарантій.

Росія в ТКГ вимагає погодити закон про статус Донбасу з ОРДЛО

Російська сторона тристоронньої контактної групи наполягає на тому, щоб Україна погодила новий закон про статус Донбасу з окремими районами Донецької і Луганської областей. Про це за підсумками переговорів в Мінську заявив представник Росії Борис Гризлов.

За його словами, на сьогоднішній день українська сторона ухиляється від повноцінного діалогу з представниками ОРДЛО.

Кабмін звільнив заступника міністра інфраструктури Клітіну

Кабінет міністрів України звільнив заступника міністра інфраструктури Олександру Клітіну за поданням міністра інфраструктури Владислава Криклій.

Нагадаємо, Криклій заявляв, що проситиме звільнити свого заступника Олександру Клітіну через її листування з пранкером. Йдеться про листування з Джокером, в якій вона дала зрозуміти, що хотіла б отримати посаду міністра інфраструктури, а також негативно оцінила ділові якості Криклія.

Кабмін схвалив гарантовану ціну на газ і виключив зростання тарифів

Кабінет міністрів України на засіданні 27 листопада встановив гарантовану ціну на газ до кінця опалювального періоду. РБК-Україна розбиралося, як це буде працювати і що зміниться для українців.

Суд над Садовим: призначено заставу

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід меру Львова Андрію Садовому у вигляді застави в розмірі 1 млн 56 тисяч 500 гривень.

НАБУ і САП інкримінують Садовому перевищення повноважень при виділенні в 2015 році 23 га землі на околиці Львова під будівництво індустріального парку.

Рябошапка звільнив Кулика

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив прокурора Костянтина Кулика. Про це Рябошапка розповів в коментарі РБК-Україна. Генпрокурор підтвердив, що наказ підписаний 22 листопада. "Кулик звільнений з ГПУ через непроходження атестації. Це правда", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше видання The New York Times писало, що Кулик, можливо, замішаний в корупційному скандалі з сином екс-віце-президента США Джо Байдена.

Суд звільнив з-під арешту екс-командира "Беркута"

Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту колишнього командира харківської роти "Беркута" Віктора Шаповалова, обвинуваченого в злочинах проти активістів Майдану.

Відповідне рішення суд прийняв за "законом Савченко", за яким термін тримання під вартою Шаповалова складає 9 років з 10 максимально передбачених пред'явленим йому обвинуваченням.

Нацбанк заявив про атаку з боку Коломойського

Правління Національного банку заявляє про атаку, ініційовану олігархом Ігорем Коломойським. Про це повідомляє прес-служба банку. Нацбанк заявив про "наклеп у медіа та проплачені мітинги під стінами банку".

За даними НБУ, такі дії здійснює олігарх та ексвласник ПриватБанку Ігор Коломойський.

Альперін затриманий НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало відомого одеського контрабандиста Вадима Альперіна. Повідомляється, що Альперін добровільно здався НАБУ. Слідство заявляє, що Альперін стоїть за масштабними схемами на митниці.

Раніше, 26 листопада, Альперін зник в ході спецоперації НАБУ.

Частина Києва занурилася в пітьму: що сталося

В середу, 27 листопада, Печерський район міста Києва поринув у пітьму через аварійну ситуацію. В районі не працювали світлофори і утворилися затори. Біля метро Печерська транспорт був практично паралізований.

Також раніше повідомлялося про те, що світло згасло в приміщенні Верховної Ради України під час парламентських слухань (відео).

Україна звернулася до Держдепу та Apple через "російський" Крим у додатках

Посольство України в США звернулося до Державного департаменту та компанії Apple через позначення анексованого Криму як російської території у своїх додатках. Українська влада зажадала від Apple виправити неправильне позначення Криму як частини РФ, а також звернула увагу Держдепу на ситуацію, яка виникла.

Як раніше писало РБК-Україна, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розкритикував американську компанію за цю дію. Він порадив Apple уявити, що її розробки "вкрав найлютіший ворог".

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що в у додатку "Погода" американська компанія на території РФ почала показувати Крим і Севастополь російською територією.