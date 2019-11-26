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Зеленский: в ходе спецоперации от НАБУ скрылся контрабандист Альперин

Новости » Политика     26.11.2019 - 19:17
Зеленский: в ходе спецоперации от НАБУ скрылся контрабандист Альперин
Фото: Вадим Альперин (t.me/V_Zelenskiy_official)

По словам президента, контрабандист находится на территории Украины

В ходе специальной операции Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) от правоохранителей скрылся одесский контрабандист Вадим Альперин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

По его словам, Альперин считается одним из крестных отцов контрабанды в Украине.

"В ходе спецоперации по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей сбежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украину", - сообщил президент.

Он отметил, что Альперин скрывается на территории Украины.

"Однако далеко он не добежал - границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране. Прошу всех подключиться и помочь ему найти дорогу в НАБУ. Или помочь правоохранителям найти господина Альперина", - добавил Зеленский.

Напомним, 26 нобря у заместителя главы Киевской городской таможни прошли обыски. По словам Тупальского, обыски также проходили и у других сотрудников Государственной фискальной службы.

Кроме того, детективы НАБУ задержали десять человек по подозрению в нарушениях таможенного законодательства. Также источник РБК-Украина сообщил, что НАБУ также задержали Тупальского.

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