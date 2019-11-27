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Украина обратилась к Госдепу и Apple из-за "российского" Крыма в приложениях

Новости » Политика     27.11.2019 - 21:36
Украина обратилась к Госдепу и Apple из-за "российского" Крыма в приложениях
Иллюстративное фото (flickr.com/Andy)

Украинские власти потребовали исправить некорректное обозначение Крыма как части РФ

Посольство Украины в США обратилось к Государственному департаменту и компании Apple из-за обозначения аннексированного Крыма как российской территории в своих приложениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Украинские власти потребовали от Apple исправить некорректное обозначение Крыма как части РФ, а также обратили внимания Госдепа на сложившуюся ситуацию.

"Посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании... Украинские дипломаты также обратили внимание Государственного департамента и других компетентных ведомств США на сложившуюся ситуацию", - говорится в сообщении.

Украина обратилась к Госдепу и Apple из-за &quot;российского&quot; Крыма в приложениях

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в приложении "Погода" Apple на территории России начала показывать Крым и Севастополь территорией РФ. Кроме того, с мая на материковой части Украины и аннексированном полуострове Севастополь, Симферополь, Керчь и другие города не отображаются ни частью Украины, ни частью РФ.

Как ранее писало РБК-Украина, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскритиковал американскую компанию за это действие. Он посоветовал Apple представить, что ее разработки "украл злейший враг".

МИД Украины проверяет информацию о "российском" Крыме в приложениях Apple
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