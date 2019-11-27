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Кабмин одобрил гарантированную цену на газ и исключил рост тарифов

Новости » Политика     27.11.2019 - 15:40
Кабмин одобрил гарантированную цену на газ и исключил рост тарифов
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Гарантированная цена составит 8 гривен за кубометр

Кабинет министров Украины принял решение, которым исключается повышение тарифов на газ в течение отопительного периода. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на заседании Кабмина принято решение, которое исключает повышение тарифов.

"Мы гарантировано защищаем украинцев от негативных последствий любых возможных колебаний цены на газ этой зимой. Мы уверенно входим в зиму, у нас достаточно ресурсов для того, чтобы тарифы гарантированно не повышались", - заявил Гончарук.

При этом в своем Telegram премьер отметил, что украинцы уже с сегодняшнего дня могут подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ". Данная программа гарантирует, что цены на газ в платежках будут на уровне 8 гривен за кубометр в течение отопительного периода.

Кабмин одобрил гарантированную цену на газ и исключил рост тарифов

Напомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель говорил о планах предложить украинцам покупать газ по страховой цене около 7000 гривен за тысячу кубометров.

До этого он прогнозировал, что цены на газ в Украине в зимние месяцы будут расти из-за увеличения мирового спроса и возможного газового кризиса из-за остановки транзита по территории Украины.

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